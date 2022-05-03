快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層令「比照館長案偵辦」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區一間開發公司日前遭人持槍掃射，槍手犯後向大同警分局投案，檢方訊後聲押，因事後清查兩造皆與角頭勢力有關，北市警組專案小組持續偵辦，據傳全案驚動內政部、警政署，下令比照「館長案」偵辦，短短一周內北市警局長楊源明已5度赴萬華警分局主持專案會議。

23歲林姓男子4月27日凌晨3時許騎乘機車到萬華區西園路一段，持改造衝鋒槍朝「原生開發公司」掃射7槍，隨後直奔大同警分局寧夏路派出所交槍投案，供稱「不滿陳姓友人遭青山宮的人砍傷所以報復」「逃跑途中看到這間派出所燈火通明所以來此投案」，訊後遭檢方聲押。

警方調查，遭槍擊的「原生開發公司」實際負責人黃姓男子，是艋舺青山宮主委，也是萬華角頭「芳明館」大哥，林男所指陳姓友人與大同角頭「威震聯盟」有關，今年1月曾遭人砍傷，林男犯後又到大同區投案，不排除是「威震」與「芳明館」之間有糾紛才互相報復。

據悉，案發隔日即有道上人士放出風聲「勢必向大同的人討回這口氣」，北市警獲悉後不敢大意，立刻派員約制雙方氣焰，才暫時未有人輕舉妄動。

基層警表示，此案雖無人傷亡，但雙方皆有角頭背景，仍驚動警高層甚至內政部，層層下令專案小組比照「館長案」偵辦，必須追出林男背後指使者，徹底刨根嚴懲不法，台北市警局長楊源明幾乎每天都到萬華分局主持專案會議，緊盯偵辦進度，另方面也要求大同分局積極蒐報，嚴防黑道分子互相報復。

對此，道上人士說，「威震」吳姓大哥淡出江湖已久，只覺無奈「完全不想理會」，陳男遭砍傷後也回南部修養至今，未曾與林男聯繫，不知為何捲入槍擊案。

原生開發公司。記者李隆揆／攝影
原生開發公司。記者李隆揆／攝影

北市 角頭 內政部 館長 艋舺 黑道

延伸閱讀

北市內湖里長涉虛報里辦公處租金 涉貪18萬遭起訴

北市交通不只內湖沒救？議員批：幹道壅塞度6年增1.1倍

恢復一年期徵兵制？柯文哲：其實也不是很有用

相關新聞

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層令「比照館長案偵辦」

台北市萬華區一間開發公司日前遭人持槍掃射，槍手犯後向大同警分局投案，檢方訊後聲押，因事後清查兩造皆與角頭勢力有關，北市警...

影／涉製手槍未遂檢上訴 孫安佐：沒結果「也沒什麼好講的」

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今年1月以美國法律不處罰，本國法院無審判權...

抓到了！高雄酒駕犯嫌掙脫腳鐐脫逃 今午落網帶返分駐所

高雄林園大寮警分局大寮分駐所酒駕人犯逃逸的重大事件，酒駕自撞涉嫌公共危險罪的36歲何姓男子，昨天在派出所掙脫腳鐐逃逸，警...

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

台南新營驚傳滿月男嬰遭吸毒父親連環拳毆打數十拳，放聲大哭，但父親持疑似皮帶連續鞭打，還用棉被悶住，殘暴手段令人...

「叫你不要闖！」友闖紅燈遭警攔查 車手通緝被載落網

21歲游姓男子擔任詐騙集團車手，多次在台北市文山區提款，作案時刻意規避監視器、製造斷點，還掩飾特徵，提升警方破案難度；轄...

男子狡兔多窟 涉槍、毒還帶手銬

高雄市小港區洪姓男子涉嫌擁有槍械，警方根據線報，內查出他狡兔多窟，在他租屋處埋伏，趁他外出，逮捕他到案，發現他涉嫌隨身帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。