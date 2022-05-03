緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層令「比照館長案偵辦」

台北市萬華區一間開發公司日前遭人持槍掃射，槍手犯後向大同警分局投案，檢方訊後聲押，因事後清查兩造皆與角頭勢力有關，北市警組專案小組持續偵辦，據傳全案驚動內政部、警政署，下令比照「館長案」偵辦，短短一周內北市警局長楊源明已5度赴萬華警分局主持專案會議。

23歲林姓男子4月27日凌晨3時許騎乘機車到萬華區西園路一段，持改造衝鋒槍朝「原生開發公司」掃射7槍，隨後直奔大同警分局寧夏路派出所交槍投案，供稱「不滿陳姓友人遭青山宮的人砍傷所以報復」「逃跑途中看到這間派出所燈火通明所以來此投案」，訊後遭檢方聲押。

警方調查，遭槍擊的「原生開發公司」實際負責人黃姓男子，是艋舺青山宮主委，也是萬華角頭「芳明館」大哥，林男所指陳姓友人與大同角頭「威震聯盟」有關，今年1月曾遭人砍傷，林男犯後又到大同區投案，不排除是「威震」與「芳明館」之間有糾紛才互相報復。

據悉，案發隔日即有道上人士放出風聲「勢必向大同的人討回這口氣」，北市警獲悉後不敢大意，立刻派員約制雙方氣焰，才暫時未有人輕舉妄動。

基層警表示，此案雖無人傷亡，但雙方皆有角頭背景，仍驚動警高層甚至內政部，層層下令專案小組比照「館長案」偵辦，必須追出林男背後指使者，徹底刨根嚴懲不法，台北市警局長楊源明幾乎每天都到萬華分局主持專案會議，緊盯偵辦進度，另方面也要求大同分局積極蒐報，嚴防黑道分子互相報復。

對此，道上人士說，「威震」吳姓大哥淡出江湖已久，只覺無奈「完全不想理會」，陳男遭砍傷後也回南部修養至今，未曾與林男聯繫，不知為何捲入槍擊案。