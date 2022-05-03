「叫你不要闖！」友闖紅燈遭警攔查 車手通緝被載落網

21歲游姓男子擔任詐騙集團車手，多次在台北市文山區提款，作案時刻意規避監視器、製造斷點，還掩飾特徵，提升警方破案難度；轄區警方不斷追緝，正要鎖定他的行蹤時，游男卻因為搭乘友人機車，友人闖紅燈被警方攔下，被查出毒品通緝身分意外被逮。

警方說，日前文山一警分局指南派出所轄內，發生車手提領不法贓款達67萬5千元，警員徐駿霖、李佳彥獲報，不斷緊追車手犯案經過。

警方第一時間過濾提領帳戶資料，發現竟有十多人遭詐騙，員警請各金融機構通知被害人到警察機關報案。多數被害人皆被「解除分期付款」、「訂單錯誤升級為高級會員」或「多筆訂單重複下訂」等話術，要求「依指示輸入密碼網路匯款」解除被詐，好幾位被害人直到收到金融機構通知才驚覺遭詐騙。

警方調閱監視器畫面，追查嫌疑人車輛行駛軌跡，鎖定有多筆毒品前科、現因毒品通緝在案的21歲游姓犯嫌。

儘管游嫌犯案相當謹慎，讓警方辦案出現難度，但夜路走多總會遇鬼，他日前乘坐友人機車，友人闖紅燈遭警方攔查，警方盤查比對相關特徵，發現游嫌不但是毒品通緝犯，還是提領多筆贓款的詐騙集團車手。