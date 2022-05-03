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男子狡兔多窟 涉槍、毒還帶手銬
高雄市小港區洪姓男子涉嫌擁有槍械，警方根據線報，內查出他狡兔多窟，在他租屋處埋伏，趁他外出，逮捕他到案，發現他涉嫌隨身帶18包毒品毒品。警方另帶他搜索他另個住處，在他的臥室，搜出具殺傷力的手槍等槍械，移送高雄地檢署偵辦。
據了解，50歲的洪姓男子多年前也曾涉及槍砲、毒品案，出獄多年，2周前，高雄市刑警大隊偵五隊接獲線報，指他擁有槍械，警方追查他的身分及住處，才發現他住高雄市小港區大坪頂地區，但另租屋在小港區平和路。
警方埋伏多時，4月29日在洪姓男子平和路租處，發現他正準備騎機車出門，立即攔上，在他的小提包內，發現海洛因、安非他命等毒品18小包，以及毒品吸食器。
警方追查不捨，另帶他到大坪頂住處搜索，在他與妻子的臥室櫥櫃，找到1只手提包，打開提包就發現1把手槍及5顆子彈，另還1副手銬，懷疑他販毒，為避免「黑吃黑」才向朋友買槍。但他否認販毒。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署後，檢方喻知5萬元交保。
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