男子狡兔多窟 涉槍、毒還帶手銬

高雄市小港區洪姓男子涉嫌擁有槍械，警方根據線報，內查出他狡兔多窟，在他租屋處埋伏，趁他外出，逮捕他到案，發現他涉嫌隨身帶18包毒品毒品。警方另帶他搜索他另個住處，在他的臥室，搜出具殺傷力的手槍等槍械，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，50歲的洪姓男子多年前也曾涉及槍砲、毒品案，出獄多年，2周前，高雄市刑警大隊偵五隊接獲線報，指他擁有槍械，警方追查他的身分及住處，才發現他住高雄市小港區大坪頂地區，但另租屋在小港區平和路。

警方埋伏多時，4月29日在洪姓男子平和路租處，發現他正準備騎機車出門，立即攔上，在他的小提包內，發現海洛因、安非他命等毒品18小包，以及毒品吸食器。