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旗津看海還沒等到朋友 2毒蟲車上拉K警逮正著
高雄王姓、陳姓男子相約從市區開車到旗津找朋友看海談心，在路旁等候時卻遇到警方盤查，兩人不知道後座踏板上的K盤已經露餡，還一派輕鬆的應對，在警方明確說出K盤位置後，才驚覺事態嚴重，頓時無言，還沒等到朋友，就被搶先一步到場的員警逮捕帶回偵辦。
鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員洪禾峻，於1日凌晨0時10分許，行經旗津區旗津二路時，發現路旁一部汽車已怠速停放許久，趨前盤查時，車上就傳來陣陣的刺鼻味，一靠近果然在後座踏板發現K盤，
洪任宏見狀不動聲色請王姓駕駛（19歲）及陳姓乘客（18歲）下車，被員警問到車上傳出刺鼻味，王男還假裝若無其事地往車內聞著警察說的「怪味道」，甚至聲稱車子稍早曾借朋友開，企圖蒙混過去。
洪任宏見王男裝傻，隨即戳破他的謊言「車上都是K味，K盤在後面啦，早就看到了」，兩男回頭看著洪所指的位置，頓時語塞、啞口無言。
警方經檢視K盤內還有刮片及K他命殘渣1包，毛重0.40公克，，檢驗後呈現3級毒品K他命陽性反應，全案訊後將兩人依毒品危害防制條例送辦，並向上溯源，釐清毒品來源。
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