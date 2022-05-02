新北少年隊跑校園反毒 「類毒品包裝軟糖」創意宣導

新北市政府警察局少年警察隊積極強化校園反毒，日前至私立天主教恆毅高級中學上課講習，從警察化身為老師，替同學上一堂「毒品犯罪預防宣導課」，指出需注意毒品包裝的咖啡包、軟糖、果凍及梅餅，提醒青少年小心毒品就在身邊。

少年隊與無毒校園警力日前至恆毅高中推廣如何預防毒品，以全新方式宣導，課程一開始先發送軟糖、果凍等糖果給學生，並開始上課，有人不疑有他，打開包裝準備吃下，這時候宣講員警發現，立刻大喝「大家注意！」，直說「這有可能就是毒品」。

宣講員警王聖雅，由於從警前曾任補教老師，這次重回老師角色，說明吸食冰毒（甲基安非他命）後會帶來幻覺，進而自殘以及殘害他人；若施用K他命會影響膀胱排尿的功能，對身體帶來痛苦；而新興毒品（咖啡包、梅片）更是因為內容物混亂複雜，施用後下場無法預測，提醒學生毒品的危害。