博弈主嫌攜妻住五星飯店吃美食 逍遙遊險害警染疫

刑事局警方破獲蔡姓主嫌籌組博弈平台坑殺賭客案，調查發現蔡嫌不僅平時坐擁名車、入住豪宅，還常帶妻子出遊，住五星級飯店、吃美食，警方4月13日逮捕蔡嫌，將他帶回左營分局偵辦，卻巧遇分局員警爆發染疫，讓承辦員警緊急做快篩，所幸為陰性。

刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲籌組博弈平台坑殺賭客案件，逮捕蔡姓主嫌（33歲）等17人，警方查出蔡嫌旗下組織每日有上千萬賭資進出博弈平台，蔡嫌躲在幕後進行操控，並坐擁2、300萬的賓士和BMW名車。

警方在調查蔡嫌犯罪行為期間，發現蔡嫌整日無所事事，經常帶著妻子四處出遊，入住日月潭的五星級飯店、吃美食，到台北信義區逛精品店、台南關子嶺泡溫泉，過著逍遙奢華的生活，把集團成員上繳的大筆千元現鈔藏在臥室房間抽屜。

警方發動數波搜索行動，其中4月13日在台中逮捕蔡嫌，由於其中一處機房位在左營區，警方將蔡嫌也一併帶回左營分局調查時，卻剛好遇上左營分局員警爆發染疫，一群人被緊急隔離在分局內，採分流偵訊，承辦員警事後緊急做快篩，所幸均為陰性。