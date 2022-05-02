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「帝吧官微」IP在台灣引發議論 調查局持續關注
中國社群平台強制顯示用戶IP屬地，其中愛國大V「帝吧官微」IP屬地顯示台灣，引發議論。調查局今天說，持續關注此類爭議訊息平台，如涉及刑事不法將立案偵辦。
據了解，調查局已將境外敵對勢力的認知作戰手段作為長期關注目標，避免不實圖文投放至台灣社群進行認知作戰；「帝吧官微」去年曾製作長榮貨機至深圳搬運防疫物資等不實訊息，因此成為調查局關注對象之一。
中國社群平台近日相繼強制顯示用戶IP屬地，時常與小粉紅叫罵的微博帳號「賣菜大爺M」日前引述截圖，點名愛國大V「帝吧官微」IP屬地顯示台灣，引發網友嘲諷。
調查局對此表示，已掌握相關訊息，持續了解狀況中，如果查有涉嫌犯罪，必立案偵辦。
但有資深網路犯罪辦案人員指出，有意匿蹤的中國大陸網路用戶還是可以透過VPN（虛擬私人網路）服務「穿牆」，自不同國家、地區的伺服器連上網站，如此一來IP來源即不會顯示為中國大陸。
辦案人員說，從「帝吧官微」被發現後迅速轉換IP為香港、日本與浙江研判，應是運用了VPN服務，未必代表平台管理人的真實上網地點就在台灣。
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