闖新莊燒烤店找妻尋仇 男刺死和事佬不認罪重判20年

58歲吳姓男子因家暴被禁止接近46歲鄭姓妻子，卻持刀到鄭女上班燒烤店將她刺成重傷，在場曾姓男子上前阻止，也被刺中左腹、臟器外露，傷重不治。新北地方法院考量吳男毫無悔意，在燒烤店持刀刺殺、砍傷兩人，依殺人、殺人未遂兩罪處20年徒刑。

檢警調查，鄭女在新莊一間燒烤店上班，吳男曾傷害過鄭女，她因此在去年聲請保護令，兩人尚未離婚，但家暴令禁止吳男對鄭女騷擾、聯絡等，鄭女也與吳男分居，但吳男時常打聽鄭女住所。

檢方調查，吳男因懷疑鄭女與燒烤店同事曾男有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，前年11月跑到鄭女上班的燒烤店，先以祭拜女兒罐頭丟鄭女，再拿出預藏的刀子靠近她。

曾男見狀上前阻擋，吳男卻持彈簧刀刺曾男左腹部一刀，接著又轉向鄭女猛刺其腹部、左臀、大腿等處6次，曾男倒地不起，經送醫急救仍宣告不治，鄭女則撿回一命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴，請求法官從重量刑。

吳男事後還否認犯罪，辯稱誤以為曾男有凶器，是為防禦才持刀刺他，也沒有殺死妻子的意圖，