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闖新莊燒烤店找妻尋仇 男刺死和事佬不認罪重判20年

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

58歲吳姓男子因家暴被禁止接近46歲鄭姓妻子，卻持刀到鄭女上班燒烤店將她刺成重傷，在場曾姓男子上前阻止，也被刺中左腹、臟器外露，傷重不治。新北地方法院考量吳男毫無悔意，在燒烤店持刀刺殺、砍傷兩人，依殺人、殺人未遂兩罪處20年徒刑。

檢警調查，鄭女在新莊一間燒烤店上班，吳男曾傷害過鄭女，她因此在去年聲請保護令，兩人尚未離婚，但家暴令禁止吳男對鄭女騷擾、聯絡等，鄭女也與吳男分居，但吳男時常打聽鄭女住所。

檢方調查，吳男因懷疑鄭女與燒烤店同事曾男有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，前年11月跑到鄭女上班的燒烤店，先以祭拜女兒罐頭丟鄭女，再拿出預藏的刀子靠近她。

曾男見狀上前阻擋，吳男卻持彈簧刀刺曾男左腹部一刀，接著又轉向鄭女猛刺其腹部、左臀、大腿等處6次，曾男倒地不起，經送醫急救仍宣告不治，鄭女則撿回一命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴，請求法官從重量刑。

吳男事後還否認犯罪，辯稱誤以為曾男有凶器，是為防禦才持刀刺他，也沒有殺死妻子的意圖，

新北地院合議庭認為，吳男與被害曾男素昧平生，僅因懷疑鄭女與他有染，以及與鄭女的金錢糾紛等事，就拿刀在人來人往的燒烤店前刺殺兩人，造成社會不安，衡量吳男至今未與被害兩人和解，且犯後矢口否認犯罪，依殺人未遂處有期徒刑9年、殺人罪處有期徒刑14年，合併應執行有期徒刑20年。

吳男在妻子上班的燒烤店前刺殺妻子與他懷疑與妻有染的曾男，被新北地院依殺人未遂、殺人罪處有期徒刑20年。圖／聯合報系資料照
吳男在妻子上班的燒烤店前刺殺妻子與他懷疑與妻有染的曾男，被新北地院依殺人未遂、殺人罪處有期徒刑20年。圖／聯合報系資料照

殺人 新北 家暴

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