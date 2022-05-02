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餐廳有拒絕米其林的權利 知名粵菜「鍋氣」要上訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

知名餐廳「鍋氣（wokhei）」認為米其林以「秘密客」方式評比餐廳不妥，經營餐廳的國亨餐飲公司委請律師提民事訴訟，請求禁止一定行為，要求米其林評審員不得上門，台北地方法院判國亨敗訴，可上訴。

國亨得知判決結果指出，餐廳有選擇客人、決定是否與何人締結消費契約的自由，餐廳既然已經拒絕與米其林評審員締結契約，米其林即應尊重餐廳方的締約自由。

未料，米其林卻持續宣稱會評鑑台北市所有餐廳，且宣稱餐廳不能拒絕與評審員締約，法院判決也允許米其林評審員偽裝成一般消費者繼續締約，判決似乎是肯定大家可以用消極詐欺的方式，去侵害他人的締約自由。

國亨指出，本案涉及憲法保障的自由權益，需有突破傳統舊思維的勇氣，法院判決等於宣示「任何餐廳在米其林面前都沒有締約自由」，對於結果深感遺憾，為捍衛餐廳享有「拒絕米其林」的自由與權利，將在收到判決後提起上訴。

再者，法院判決認為「美食評鑑屬於言論自由」，國亨認為，美食評鑑雖然是言論自由，但必須在「用餐」後才會有「言論」內容可言，且餐廳不認同米其林以營利為目的，意即出版米其林指南來評鑑，也不認同評鑑標準與制度，所以餐廳可拒絕米其林評審員用餐。

又判決認為「米其林從沒對鍋氣發表評論，也無從認定即將對鍋氣進行評鑑，鍋氣提告的主張無稽」，國亨指出，本案是主張締約自由等人格權有受侵害的疑慮，而非名譽權有受侵害之虞，故米其林過去是否有對餐廳發布評鑑，並非重點。

國亨表示，米其林指南既然宣稱評鑑對象是選定城市中的「所有餐廳」，且沒有列出未進行評鑑的餐廳，所以「未發表評論」也是一種評論，等同評鑑過後未上榜之意，所以判決認為「無從認定將對鍋氣進行評鑑」，顯然是對米其林指南評鑑制度的誤解。

「鍋氣」餐廳打官司拒絕米其林評審員評鑑敗訴，表示收到判決後上訴。圖為鍋氣主廚溫國輝。圖/國亨餐飲提供
「鍋氣」餐廳打官司拒絕米其林評審員評鑑敗訴，表示收到判決後上訴。圖為鍋氣主廚溫國輝。圖/國亨餐飲提供

米其林 民事訴訟

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