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騙老翁把6張提款卡放機車置物箱 假檢警車手盜領27萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒檢警致電台北市7旬李姓老翁，謊稱涉及刑案，要求他將6張提款卡放在機車置物箱，再派車手黃姓男子拿走提款卡盜領27萬8千元。警方拘提黃，搜出安非他命，詢後依詐欺、毒品罪嫌移送。

警方調查，75歲李姓老翁今年2月中在北市信義區住家接到詐騙電話，對方假冒檢察官及警察，稱涉及販賣帳戶洗錢，須交付提款卡監管。

李嚇得遵照指示，將6張提款卡放進住家樓下1輛置物箱未上鎖機車內，29歲黃男到場拿取提款卡，當天提領27萬8千元。事後李驚覺受騙報案。

信義警分局三張犁派出所員警調閱監視器，查出黃搭計程車、公車領錢，住新北市新莊區，上月21日前往拘提到案，搜出安非他命0.48公克。黃稱應徵會計人員，依指示跑腿領錢上繳，至於毒品是自己施用，警詢後移送，追查上手。

詐騙集團假冒檢警騙走台北市7旬李姓老翁27萬8千元，警方拘提車手黃姓男子，搜出安非他命。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒檢警騙走台北市7旬李姓老翁27萬8千元，警方拘提車手黃姓男子，搜出安非他命。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒檢警致電台北市7旬李姓老翁，要求他將6張提款卡放在機車置物箱，再派車手黃姓男子（中）拿走提款卡盜領27萬8千元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒檢警致電台北市7旬李姓老翁，要求他將6張提款卡放在機車置物箱，再派車手黃姓男子（中）拿走提款卡盜領27萬8千元。記者李奕昕／翻攝

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