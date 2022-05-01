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影／中警首創科技偵防軟體CG 媲美IG即時分享刑案線索

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

過去警方偵查案件，多利用警政署「科技偵防平台」，但受限案件查詢權限、民眾個資，不易第一時間分享，甚至有犯罪是歹徒著手階段，尚未成案，若能有一即時平台，讓警察共享情資，將有助於加快破案時間、效率，台中市刑大科偵隊耗費10月開發的「犯罪電報CG」，應運而生。

台中市刑大科偵隊副隊長賴宇俊說，「犯罪電報（CriminalGram）」簡稱「CG」是在警政署原有的「科技偵防情資整合分析平台」，再新增一項台中市警局首創的科技偵防工具，斥資近百萬花了10個月的開發，主要利用類似Instagram、俗稱IG的社群軟體，讓台中市警局6000多名警察的情資可以即時共享，透過團隊協作的凝聚力，達到破案的時效性、即時性。

賴宇俊說，以去年底系統測試時的一起竊案案為例，當時是太平警分局轄內有一名市場慣竊，警員將情資丟上CG後，第五警分局的警員在市場巡邏發現，以手機拍攝相片後，分享到CG，因為盤查該名慣竊時，該名慣竊因非現行犯，不願配合，但歹徒見到第五警分局拿著犯罪事證到場時，只能承認犯罪。

台中市刑大科偵隊長張承瑞指出，以前派出所轄區所發生或破獲的案件，都無法有效地快速通報即時查捕，而藉由CG除能即時共享情資之外，也提供了一個私有雲端環境，讓員警們可以共同參與及分享查緝方式、特徵辨別等經驗，新進人員也能從中學習。

另外，更能從中掌握近期發生案件的嫌犯特徵、犯罪手法及出沒區域等資訊，即時調整巡邏或查緝勤務，達到「情資鏈結、犯罪偵防、經驗傳承」的效益，所以「分享生活動態有『IG』、掌握即時犯罪用『CG』」，提醒有心人，千萬不要在中部地區成為CG的犯罪網紅，否則，台中市警局絕對馬上關注你。

台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供
台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供
台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供
台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供
台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供
台中市刑大首創科技偵防工具「犯罪電報CG」，讓市警局所有警員都能即時共享犯罪線索。圖／台中市刑大提供

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