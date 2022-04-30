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不滿51台鐵停駛揚言放炸彈 鐵警：境外IP冒名恐嚇
明天五一勞動節，有超過萬名台鐵員工不加班，未料今天傳出有民眾疑似不滿台鐵停班造成交通受阻，竟揚言要在台中站、烏日站間放炸彈報復，讓司機員付出代價；鐵警台中分局今獲報緊急調查、視察，至今下午4點均未發現異狀，目前一切正常，並確認是境外IP冒名恐嚇留言。
鐵路警察局今接獲台中市政府1999線民專線服務員轉報，表示「一名周姓男子因不滿台鐵萬名員工於5月1日勞動節不加班，台鐵列車全面停駛，影響其既定行程，揚言今晚去炸台中車站、烏日車站，欲使停工之台鐵司機員付出代價。」
鐵警台中分局表示，經專責小組複式調查及南下確認為，發現嫌疑人當時是以境外IP，冒名在1999恐嚇留言，有關境外IP部分已報上級機關協助擴大偵辦。
另鐵警今獲報後，已經針對台中站及各站區加強巡守，經持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處，確認被人藏放可疑物品，同時也提高處理危險物品警覺，避免危害發生。
警方同步以金屬探測器檢查各車，均沒有異常金屬反應，至下午4點台中地區各車站均無發現，一切均正常。
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