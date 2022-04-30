不滿51停駛揚言車站放炸彈 鐵警緊急巡查各站

明天五一勞動節，超過萬名台鐵員工不加班，今天傳出有民眾疑似不滿台鐵停班造成交通受阻，竟揚言要在台中站、烏日站間放炸彈報復，讓司機員付出代價；鐵警台中分局今獲報緊急調查、巡視，至午4點均未發現異狀。

據指出，台中市1999市民熱線今天上午11點多，接獲一名男子電話聲稱因不滿五一勞動節台鐵列車停駛，打亂他的行程，將於今晚在台中站及新烏日站放置炸彈報復，要讓台鐵司機員付出代價，台中市府緊急通知台鐵。

鐵警台中分局表示，今獲報針對台中站及各站區加強巡守，並持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處，以確認被人藏放可疑物品，同時也提高處理危險物品警覺，避免危害發生。