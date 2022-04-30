防網路互嗆糾紛 高雄警蒐報連千毅據點

網路直播主連千毅與網紅「勾惡」近日因販賣NFT非同質代幣，雙方在網路互嗆並相約談判，高雄警方今天指派員警，蒐報連千毅以往在高雄的相關據點，避免高雄再發生「直播主之亂」。

連千毅原本要插旗高雄，2019年卻因與在地直播主鄭又仁起紛爭，在高雄引發「直播主之亂」，雙方人馬屢有衝突，甚至發生開槍事故，2人經地方大哥級人物撮合，握手言和，不料，連千毅的鼓山據點遭李姓男子開車衝撞，3小時後，鄭的寵物店也遭張姓男子開4槍，直播主之亂反愈演愈烈。

警方查捕連、鄭2人，連千毅2019年9月21日在新北市落網，同日鄭又仁也在高雄被捕。連千毅因涉及組織犯罪等案，經高雄地方法院判刑共8年多，目前正上訴二審。

連、鄭2人引爆的高雄直播主之亂後，連千毅倖然離開高雄，返回新北設點，但由於這次連千毅又與網紅「勾惡」在網路互嗆，雖經人調停，但不少人懷疑連千毅是否又另在高雄設據點。

高雄市警察局惟恐直播主暴力事件在高雄重演，今天指派高雄市刑大及各分局偵查隊，「專人專案」全面蒐證連千毅及相關人所經營的公司或據點，強調「絕不容許不法分子、幫派及旗下成員藉機擾亂」。