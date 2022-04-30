影／4小時連搶兩婦人基隆雨衣大盜落網 買熱芋圓露餡

有多項搶奪、毒品、竊盜等前科的「雨衣大盜」郭姓男子，犯案時多騎贓車、穿雨衣掩人耳目，昨天下午在他4小時內連搶兩名婦人，警方調閱監視器影像鎖定贓車車牌，通報線上警網攔截，晚間在仁一路前逮捕壓制在地，他當時因肚子餓，要去買一杯熱芋圓湯，警方訊後今天依搶奪等罪嫌移送檢方偵辦。

市警第四分局調查，郭男（43歲）昨天下午3時，騎機車先在安一路飛車搶奪一名老婦人皮包，得手700多元，老婦皮包被搶還差一點摔倒。4小時後，郭男食髓知味，再到樂利二街行搶另一名婦人，得手1千多元。

第四分局副分局長黃智傑表示，經調閱監視器發現，第一件搶案當時沒有下雨，第二件才有下雨，搶匪頭戴安全帽及穿雨衣掩人耳目，並以偷來的贓車犯案。警方組成專案小組展開追緝，查出車號後通報線上警網攔截圍捕犯案機車，昨晚8時許，第一分局延平派出所發現贓車停在一家飲料店前，當場攔獲，人車查扣。

郭男供稱，因為缺錢花用行搶，因肚子餓所得用來買東西吃。警方查扣他犯案時穿著雨衣、安全帽、背包，還有一包他去買的餅乾，列為贓證物，扣得剩餘贓款600多元。警方懷疑他是否用來買毒，進一步清查。