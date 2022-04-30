民進黨議員涉毒被求無期徒刑 雲林黨部連夜開會決議開除黨籍

針對縣議員顏旭懋涉嫌漁船走私安非他命毒品遭屏東地檢署起訴，民進黨雲林縣黨部昨晚十點漏夜召開縣執、評委會，並作出決議立即開除顏旭懋黨籍，取消下屆（20屆）縣議員黨內提名登記資格；縣黨部主委江宗保強調，民進黨對毒品零容忍，黨員涉毒絕不寬貸，一律採最嚴厲處分。

民進黨縣評議委員會召集委員邱峯通指出，根據紀律評議裁決條例第三十九條規定，有關黨員懲罰事項，由各所屬黨部執行委員會提案，移送評議委員會議決。

顏旭懋是雲林縣黨部黨員，黨部連夜召開縣執委會、評委會，與會委員認為其行為已嚴重損害黨的名譽，無異議通過開除顏旭懋黨籍，這項決議符合紀律評議裁決條例之相關規定，將立即發送紀律裁決書。

雲林縣黨部主委江宗保指出，縣黨部執、評委會決議開除顏旭懋黨籍，取消其黨內提名登記，貫徹黨中央對於毒品犯罪零容忍態度，而不管是黨員或是黨公職人員都是同樣的標準，並不會因人設事，一切符合黨章規範。