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民進黨議員涉毒被求無期徒刑 雲林黨部連夜開會決議開除黨籍
針對縣議員顏旭懋涉嫌漁船走私安非他命毒品遭屏東地檢署起訴，民進黨雲林縣黨部昨晚十點漏夜召開縣執、評委會，並作出決議立即開除顏旭懋黨籍，取消下屆（20屆）縣議員黨內提名登記資格；縣黨部主委江宗保強調，民進黨對毒品零容忍，黨員涉毒絕不寬貸，一律採最嚴厲處分。
民進黨縣評議委員會召集委員邱峯通指出，根據紀律評議裁決條例第三十九條規定，有關黨員懲罰事項，由各所屬黨部執行委員會提案，移送評議委員會議決。
顏旭懋是雲林縣黨部黨員，黨部連夜召開縣執委會、評委會，與會委員認為其行為已嚴重損害黨的名譽，無異議通過開除顏旭懋黨籍，這項決議符合紀律評議裁決條例之相關規定，將立即發送紀律裁決書。
雲林縣黨部主委江宗保指出，縣黨部執、評委會決議開除顏旭懋黨籍，取消其黨內提名登記，貫徹黨中央對於毒品犯罪零容忍態度，而不管是黨員或是黨公職人員都是同樣的標準，並不會因人設事，一切符合黨章規範。
另外針對部分有心人士刻意誤導顔旭懋為民進黨下屆雲林縣議員提名參選人，藉此攻擊抺黑民進黨，江宗保強調，民進黨對於黨公職人員提名都採取高道德標準，年底村里長、鄉鎮市代表、議員選舉提名作業，仍由縣黨部針對登記的40多名黨員同志進行各項資格審查中，還沒有報請黨中央核備，還未完成提名程序，所謂「顏旭懋為黨提名議員參選人」是惡劣的政治操弄，企圖用抺黑來謀取不當政治利益，請有心人立即停止散播這項不實訊息，黨部不排除對惡意散播不實訊息者提告。
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