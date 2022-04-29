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綠營議員涉毒品走私 屏東地院移審羈押庭裁定收押

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

民進黨雲林縣議員顏旭懋被控涉入漁船走私安非他命案，屏東地檢署今偵結起訴，移審屏東地院。因顏在羈押禁見期間仍有勾串證詞事實，檢方另建請繼續羈押至判決確定執行為止，移審羈押庭以顏所犯為本刑最輕5年以上之罪，且有供滅證之虞，裁定收押禁見。

顏旭懋被控涉入漁船走私安非他命案，檢方以顏旭懋運毒集團運輸毒品約有596公斤流入市面，以一般施用毒品人口每次施用量約0.4公克計算，約可供149萬人次施用，對社會危害巨大，建請法院量處無期徒刑，併科1500萬元罰金。

因顏在羈押禁見期間，仍趁機欲向集團同夥勾串證詞，犯後毫無悔意，檢方建請法院繼續羈押至判決確定執行為止。屏東地方法移審羈押庭下午裁定收押禁見。顏旭懋擔任一屆土庫鎮民代表轉任縣議員，已連任兩屆，將尋求三連霸。

顏旭懋被控涉入漁船走私安非他命案，因羈押禁見期間仍有勾串證詞事實，屏東地院移審羈押庭裁定收押禁見。圖／取自顏旭懋臉書
顏旭懋被控涉入漁船走私安非他命案，因羈押禁見期間仍有勾串證詞事實，屏東地院移審羈押庭裁定收押禁見。圖／取自顏旭懋臉書

毒品 民進黨 雲林 走私

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