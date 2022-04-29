持啞鈴擊頭又補刀⋯高雄發生弒兄命案 弟伴屍1周嫌臭離去被捕

王姓男子涉嫌殺害哥哥被捕。記者林保光／翻攝

高雄市前鎮區發生弟弟殺害哥哥命案，王姓男子與哥哥爭吵，拿啞鈴涉嫌重擊哥哥的頭部，哥哥傷重倒地仍未鬆手，竟再持刀刺殺哥哥頸部，致哥哥失血死亡。王以棉被蓋住屍體，伴屍1周後，因屍體臭味四溢才離開，告訴朋友殺害哥哥，昨天警方逮捕他，依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子（57歲）與哥哥（59歲）都已離婚，原本兄弟倆與老父同住高雄市前鎮區南衙路附近，兄弟因感情不睦，王姓男子又因涉及殺人未遂及公共危險案被通緝，由哥哥照顧老父，但老父去年過世以後，他便認為哥哥沒照顧父親，2人發生口角。

4月18日下午，王姓男子再與哥哥發生爭執，王竟上2樓房間，拿1把藍波刀插在腰際，下樓見哥哥躺在客廳看電視，拿1個14磅重的啞鈴，涉嫌猛砸哥哥的前額，哥哥閃避不及，前額骨開放性骨折而傷及腦部，倒落地上哀叫，王竟再拿藍波刀刺向哥哥左頸部，割斷哥哥的頸動脈，哥哥因而失血過多死亡。

王姓男子見哥哥死亡，拿棉被蓋住屍體，仍繼續在住處居住1周，直到4月25日凌晨，因屍體發生腐臭味，他受不了屍臭才離開住處，當天並以簡訊通知他的李姓朋友，說他殺死哥哥，請李協助報警。

警方趕到王宅，發現王的哥哥倒臥1樓客廳，已經死亡多時，四處查尋王的下落，直到昨天，發現王姓男子出現在高雄市旗津區風車公園，才趕赴逮捕王到案。王承認涉案，稱他原本去海邊想要結束生命。警方依殺人罪嫌將他移送法辦。

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【中央社／高雄29日電】

住在高雄市前鎮區王姓兄弟18日因細故起口角，不料弟弟拿14磅重啞鈴猛砸哥哥頭部，再持藍波刀刺頸致死並拿棉被蓋住屍體，伴屍7天後才託人報警，雄檢今天依殺人罪將他聲押。

檢警調查，住在高雄市前鎮區南衙路的王姓兄弟素來相處不睦，弟弟18日中午1時多時因細故起口角後，心生不滿先返回2樓房間拿1把藍波刀跟14磅重啞鈴，再走到1樓客廳，以啞鈴猛砸正在沙發看電視的哥哥前額。

哥哥閃躲不及遭砸傷後，弟弟仍不罷休，再持藍波刀刺向哥哥頸部，造成左頸部大動脈斷裂，血流不止當場喪命。然而，弟弟犯案後卻先拿棉被蓋住遺體繼續居住，直到25日凌晨，因不耐屍臭，他才通知不知情友人協助報案，請警方處理遺體。

警方歷經3天搜查，昨天終於將他在旗津區逮捕歸案。高雄地檢署檢察官今天下午複訊後，認為弟弟涉犯殺人罪嫌重大，向高雄地方法院聲請羈押。