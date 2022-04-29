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綠營雲林議員顏旭懋涉毒品走私 檢方偵結求處無期徒刑

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

雲林縣議員顏旭懋（右）擔任運毒集團金主，檢方偵結起訴，求處無期徒刑。圖／聯合報系資料照
雲林縣議員顏旭懋（右）擔任運毒集團金主，檢方偵結起訴，求處無期徒刑。圖／聯合報系資料照
民進黨雲林縣議員顏旭懋，被控涉入漁船走私安非他命案，屏東地檢署今偵結起訴，以顏旭懋運毒集團運輸毒品約有596公斤流入市面，約可供149萬人次施用，對社會危害巨大，建請法院量處無期徒刑，併科1500萬元罰金，因顏在羈押禁見期間仍有勾串證詞事實，檢方另聲請繼續羈押並禁止通信接見。

檢方指出，顏旭懋等10人共組販毒集團，111年2月至4月間，多次商議運輸毒品相關事宜，顏先後提供千餘萬元資金，由集團同夥找到一艘未滿一百噸（CT4）的漁船，作為境外接駁運輸毒品入境的工具，並在東沙島東南方90浬處海域，接駁總重800公斤的二級毒品甲基安非他命進港，後來還在一家汽車旅館商討毒品出貨事宜。

這批毒品於5月11日分批運離漁港，集團成員因安檢所人員上前盤查逃逸，還掉落一整個麻布袋的毒品，部分闖關成功分送彰化、新竹，流入市面的甲基安非他命毒品數量約為500公斤，每公斤至少75萬元，估算犯罪所得約為3億7500萬元。

檢方指出，顏旭懋身為民意代表，卻貪圖一己私，明知甲基安非他命具有高成癮性，將使施用者身、心受毒品侵蝕，影響社會治安甚鉅，仍貪圖毒品高獲利性，參與運毒集團以謀利。顏為此件金主，遭查獲前交付前金已高達1700萬元，到案後矢口否認犯行，羈押禁見期間仍傳話與集團成員勾串證詞，企圖脫免罪責，犯後態度惡劣不知悔改。建請法院對被告顏旭懋量處無期徒刑，併科1500萬元罰金。

顏旭懋在雲林頗有影響力，他曾在臉書發表聲明，稱「案件已經進入司法程序，不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白」、「希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權。感謝大家的關心，大家都辛苦了」。

毒品 司法 雲林

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