專供藥腳毒品在娛樂場所施用 台南警方逮毒販除害

台南市警四分局針對轄內娛樂場所不定時臨檢，強力執行威力掃蕩，得知45歲林姓男子四處兜售毒品，供下游藥腳至特定娛樂場所施用，成立專案小組跟監蒐證，昨天下午持搜索票在安平住處附近埋伏，順利將他逮捕，起出海洛因3公克、安非他命126公克及子彈等物。

警方調查，林姓男子無業且染上毒癮，為支付毒品使用花費，竟鋌而走險從事販賣毒品不法勾當，足跡遍布台南地區，尤以安平區為主要根據地，供應下游藥腳到特定娛樂場所施用。