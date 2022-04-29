專供藥腳毒品在娛樂場所施用 台南警方逮毒販除害
台南市警四分局針對轄內娛樂場所不定時臨檢，強力執行威力掃蕩，得知45歲林姓男子四處兜售毒品，供下游藥腳至特定娛樂場所施用，成立專案小組跟監蒐證，昨天下午持搜索票在安平住處附近埋伏，順利將他逮捕，起出海洛因3公克、安非他命126公克及子彈等物。
警方調查，林姓男子無業且染上毒癮，為支付毒品使用花費，竟鋌而走險從事販賣毒品不法勾當，足跡遍布台南地區，尤以安平區為主要根據地，供應下游藥腳到特定娛樂場所施用。
警方發現，林男行事小心，行蹤不定，專案小組經長期蒐證，認時機成熟，昨天下午在安平區育平路附近，查緝林男到案，並在住處扣得海洛因3公克、安非他命126公克、安非他命吸食器及子彈等物證，警詢後，依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送台南地檢署偵辦。
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