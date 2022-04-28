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前高公局南分局長賴榮俊收賄起訴 彰化地院裁定60萬交保

中央社 / 彰化28日電

檢調人員在賴榮俊擔任高公局南區養護工程分局分局長時，從他的宿舍搜出300萬元現金。圖／彰化地檢署提供
檢調人員在賴榮俊擔任高公局南區養護工程分局分局長時，從他的宿舍搜出300萬元現金。圖／彰化地檢署提供
彰檢查出，前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌向營造業者黃閎睿收賄，金額高達723萬元；檢方今天起訴賴榮俊與黃閎睿，移審彰化地院，地院法官裁定黃閎睿100萬交保、賴榮俊60萬交保。

彰化地檢署發布新聞稿指出，賴榮俊利用擔任高速公路局中區養護工程分局段長、副處長、副局長及南區養護工程分局長等職務，從民國103年至110年，涉嫌提點高公局路面整修、邊坡維護等工程內容給黃姓業者等人，也協助業者通過驗收；黃姓業者為感謝賴榮俊幫忙，分別於103年至109年間每年農曆春節前後，7次交付新台幣數十萬元至上百萬元不等金錢給賴榮俊。

檢方指出，黃姓業者去年8月10日找來設計監造廠商，與賴榮俊討論工程標案的工法、工期、預算及施工地點等內容，賴榮俊再洩漏採購資訊給黃姓業者，讓業者取得標案，事後交付現金200萬給賴榮俊，檢察官查出，賴榮俊收賄金額高達723萬，依法將賴榮俊、黃閎睿等17名被告提起公訴。檢方指出，賴榮俊、黃閎睿遭起訴後移審彰化地方法院，地院法官下午裁定，黃閎睿以100萬元交保，賴榮俊60萬元交保，2人都被限制住居及出境出海。

彰化 收賄

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