高雄女年初二酒後毆母致死 殺直系血親尊親屬罪起訴

春節人倫悲劇，有酗酒、吸毒惡習的高雄陳姓女子大年初二酒後以拳腳毆打潘姓母親重傷致死，雄檢認為陳女酒後並未欠缺行為辨識能力，依殺害直系血親尊親屬罪將她起訴。

陳女接受偵訊時原辯稱是不小心踢到潘母，其辯護人也聲稱陳女是因酒醉及罹患精神疾病導致辨識控制能力顯著降低犯案，但雄檢認為，若她僅因失誤傷到潘母，為何會在案發後對母親置之不理，甚至對受傷原因避而不談，不採信其說詞。

高雄地檢署認為，陳女和潘母彼此並無深仇大恨，但她卻未體諒母親不但已高齡68歲，還罹患氣喘病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張不全症等，需每天使用製氧機，反而攻擊頭部、胸部等身體要害致死，據此依殺害直系血親尊親屬罪將她起訴。

高雄地檢署起訴書指出，有酗酒、吸毒惡習的48歲陳女因和丈夫康姓男子感情不睦，今年1月29日搬回娘家準備過年，又屢因前塵往事和生活習慣，與68歲母親發生爭執，不料她在2月2日初二晚間在外喝酒後，返家犯下毆打母親暴行。

檢警調查，陳女當晚9時許酒後返家與潘母發生口角糾紛，她一氣之下情緒不穩朝母親頭、胸腹部以拳腳毆打，甚至在對方倒地還以腳猛踹，造成顏面鈍挫傷、前胸壁鈍傷併雙側多處肋骨傷害。潘母因無力反抗，先是報警求救再就醫治療，但經急救仍於2月8日上午近8時宣告不治，陳女落網後則被強制送醫治療。

高雄地檢署獲報後先會同法醫進行相驗解剖，並密集訊問相關證人、調取被告病歷及相關監視器畫面並指示蒐證等。檢方複訊後認為陳女涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，考量她將於3月6日出院，當庭要求逮捕被告，並向高雄地方法院聲請羈押獲准。