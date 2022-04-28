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一時賺錢一時爽！虛幣騙局詐千萬 金主躲偏僻農舍落網

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，上網以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，3個月向22人騙走1700萬元，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍。刑事局搜索機房逮捕13人，再赴農舍拘提陳等2人，依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押陳等3人獲准，其餘5萬元交保。

警方調查，38歲陳男曾被查獲提供人頭帳戶給詐團，去年10月起出資在新北三重區某社區大樓、新莊某公寓租屋設機房，透過IG、臉書、YouTube投放投資廣告，指被動收入、保證獲利、穩賺不賠、操作簡單、入場門檻低，還稱「一時賺錢一時爽」。

機房成員誘使民眾加為LINE好友，詢問「缺錢嗎？可幫你賺錢」，接著拉入「圓夢巨人」、「遇見幸福」、「榮耀之巓」等LINE群組，由成員當投資客帶風向，誘使在「EGAMAX」、「FINCE」、「FOREX亞洲投資交易平台」等網站註冊會員，匯款至境內人頭帳戶。

詐團少量出金，誘使大量投資後斷絕聯繫，被害人陸續報案，其中1名退休男子被騙260萬元最多。刑事局國際科第一隊今年1月19日搜索兩機房，逮捕新莊機房負責人蔡姓男子等13人。

陳與三重機房負責人黃姓男子在逃，不斷換車躲避查緝，躲在友人位於宜蘭縣三星鄉偏僻農舍。刑事局出動空拍機蒐證，本月8日赴農舍拘提到案。犯嫌多坦認行騙。

陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子涉嫌在新北市設詐騙集團機房，以投資虛擬貨幣、外匯、期貨名義行騙，與幹部躲在宜蘭縣友人農舍，刑事局查獲陳等15人移送。記者李奕昕／翻攝

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