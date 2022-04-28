海巡特勤攻堅中國大陸抽砂船畫面曝光 人船扣回興達港

高雄橋頭地檢署指揮海巡署及高雄市湖內警分局，4月25日至26日啟動「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，26日凌晨5時，在安平港海外攻堅一艘中國大陸籍抽砂船。

海巡署指出，這次行動協同艦隊分署、偵防分署及空勤總隊，動員台北艦、屏東艦、10038艇、10025艇、8名特勤人員及空勤總隊直升機，以優勢警力成功查扣中國大陸籍「華益9號」抽砂船。

26日凌晨5時，空勤總隊直升機在台南安平港西方93浬處台灣灘海域，發現中國大陸籍「華」號抽砂船違法進行盜砂作業，現場指揮官台南海巡隊隊長李松樵，廣播下令艦艇包夾攔截，巡防艇及特勤人員強靠登檢後，將人船押返高雄興達港進行調查，屏東艦則持續以水砲，驅離及蒐證現場其他未作業中國大陸籍船隻。

初步調查，抽砂船有10名船員，估計載砂300噸，盜採海砂將全數回填台灣灘海域，全案後續將依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，移送橋頭地檢署偵辦；為嚴防產生防疫破口，執勤人員全程落實防疫，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施10天自主健康管理。