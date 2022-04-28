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同居前男友發酒瘋 她慘遭膠帶封嘴、束帶綁手洗劫一空
台中黃姓男子酒後和仍同居的張姓前女友大吵，揮舞菜刀命她不要吵，還用封箱膠帶封住她嘴巴，再用束帶綑綁雙手大拇指，洗劫對方9萬8000元現金後再開她車逃逸，結果當天就在汽車旅館落網；法院考量黃坦承已和解獲原諒，認為情堪憫恕減刑後依加重強盜罪判他3年8月，可上訴。
檢警調查，黃男（42歲）和張女分手仍同居，去年3月1日黃酒後和張大吵，竟拿菜刀恫嚇不准叫，還用膠帶封住她嘴巴、拿束帶綁住雙手大姆指，搶走對方車子、櫥櫃鑰匙後，再翻開包包搜出9萬8000元現金，最後開著張女的車逃逸。
張女自行掙脫束帶、扯掉嘴上膠帶並報案，警方循線當天下午就在北區1間汽車旅館找到黃，經同意搜索起獲身上9萬8000元現金等證物。
審理時，黃男坦承不諱，張女也指證歷歷，並有監視器、扣案物佐證；法院發現，黃男過去才因強盜、竊盜等案被判刑9年，2017年縮短刑期假釋出監，這次再犯構成累犯，應加重其刑。
法院考量，黃、張原本同居關係並非惡劣，他當時酒後情緒激動才下手，相較其他思慮縝密規畫強盜者，對社會治安危害程度有別，且犯後也坦承積極和張達成和解，客觀上並非不可憫恕，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。
法院認為，黃和張女仍同居本應相互尊重，卻一時激動拿膠帶封她嘴、束帶綑綁手指，造成張內心恐懼，經考量犯後坦承、已和解或原諒，且張女已經取回遭搶現金、車輛等物，依攜帶凶器強盜罪判他3年8月。
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