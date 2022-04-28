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吸毒被送強制戒治 評估一項關鍵瑕疵法院罕見展開重審

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子吸毒被送強制戒治，台中高分院發現，台中戒治所原評估有瑕疵，在一項5分的「家人藥物濫用」欄勾選有，但陳唯一有毒品前科的大姊已死亡20年，難認有影響，該項目應為0分，重新計算僅59分低於關鍵的60分，罕見裁定全案重審，停止強制戒治執行。

法務部2021年3月26日修正頒布「有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表」、「有無繼續施用毒品傾向評估標準評分說明手冊」，根據當事人行為、評估及社會穩定度評分，並以動態、靜態因子評分，並以加總60分以上，認定為有繼續施用毒品傾向，應強制戒治。

經查，陳男因施用第一、第二級毒品，經台中地院裁定送觀察、勒戒後，因認仍有繼續施用傾向，去年12月21日再裁定令入臺中戒治所戒治；陳不服提抗告，經台中高分院駁回確定，陳今年2月25日向台中分院提聲請重新審理。

台中高分院調閱紀錄，發現陳男經台中戒治所根據手冊，評估他臨床行為、表現、社會穩定度及家人藥物濫用等，靜態、動態因子分別是52分、12分，合計64分，經綜合判斷有繼續施用傾向。

陳男主張，評估中社會穩定度有一項「家人藥物濫用」，他被勾選「有」，計5分，但他家人只剩母親、姊姊、哥哥和兒子，都沒有前科，僅有1名過世20多年的大姐有曾施用毒品，認為該向評分有誤，也影響是否達60分的關鍵標準。

法院函詢「家人藥物濫用」如何判斷，台中戒治所回覆是個案訪談得知，並附上「「勒戒處所受處分人基本資料表」，在家屬有無吸毒者中勾選「兄弟姐妹」；法院認為，該表沒載明是哪一位家屬有毒品前科，已有疑義。

法院再查陳男家人資料，發現他僅有大姊於1995年、1997年有毒品前科，但大姊已於2001年死亡，而陳是在2021年1月吸毒，距離大姊死亡已20年，因此大姊的毒品前科是否併入評估，就可能影響總分有無60分標準。

法院認為，陳男施用距離大姊吸毒超過20年，難認有受大姊影響，台中戒治所本應將陳的大姊死亡時間一併參酌才算周全，卻沒注意該細節讓總分達64分已有瑕疵，「家人藥物濫用」項目應為0分，重算後僅59分，因此裁定重新審理，並停止強制戒治執行。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

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