影／臨櫃領300萬黑吃黑…車手緊張露餡 破詐團逮16人

周二（26日）下午，新北市淡水區柳姓詐欺車手夥同另4人，到銀行提領300萬贓款準備黑吃黑，因過於緊張被察異狀報警。警方趕抵柳男坦承不法，帶回他與在外等候4名共犯。偵詢時，5嫌供出詐欺集團藏匿地點，派員前往查緝，逮場逮捕主嫌等11人，警詢後依詐欺、毒品、妨害自由移送法辦。

據了解，柳姓男子（47歲）因無業缺錢花用，被詐欺集團吸收成為詐欺車手，周二（26日）下午3時許，柳男夥同賴男（34歲）、鄒男（20歲）、劉男（21歲）及黃男（20歲）等4名共犯，前往新北市淡水區某銀行，準備提領300萬贓款，5人私下商議領完錢後，來個大分贓逃逸。

當天劉男獨自進入臨櫃領錢，另4名共犯則在外等候把風，沒想到，柳男向行員提領300萬贓款時，神情太過緊張，行員詢問柳男領錢用途，他吞吐回答，這讓行員覺得有異報警處理。

警方獲報到場詢問，柳男當場認栽坦承是車手領錢，並供出在外等候4名共犯，另說出本來計畫黑吃黑一事，連同柳男等5人，一併帶回偵辦。偵詢時，5人供出詐欺集團據點，在新市鎮某社區大樓內，還軟禁多名被害人在內，立即前往查緝。