快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／臨櫃領300萬黑吃黑…車手緊張露餡 破詐團逮16人

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

周二（26日）下午，新北市淡水區柳姓詐欺車手夥同另4人，到銀行提領300萬贓款準備黑吃黑，因過於緊張被察異狀報警。警方趕抵柳男坦承不法，帶回他與在外等候4名共犯。偵詢時，5嫌供出詐欺集團藏匿地點，派員前往查緝，逮場逮捕主嫌等11人，警詢後依詐欺、毒品、妨害自由移送法辦。

據了解，柳姓男子（47歲）因無業缺錢花用，被詐欺集團吸收成為詐欺車手，周二（26日）下午3時許，柳男夥同賴男（34歲）、鄒男（20歲）、劉男（21歲）及黃男（20歲）等4名共犯，前往新北市淡水區某銀行，準備提領300萬贓款，5人私下商議領完錢後，來個大分贓逃逸。

當天劉男獨自進入臨櫃領錢，另4名共犯則在外等候把風，沒想到，柳男向行員提領300萬贓款時，神情太過緊張，行員詢問柳男領錢用途，他吞吐回答，這讓行員覺得有異報警處理。

警方獲報到場詢問，柳男當場認栽坦承是車手領錢，並供出在外等候4名共犯，另說出本來計畫黑吃黑一事，連同柳男等5人，一併帶回偵辦。偵詢時，5人供出詐欺集團據點，在新市鎮某社區大樓內，還軟禁多名被害人在內，立即前往查緝。

果真在新北市淡水區新市五路三段某棟社區住宅內，逮捕林姓主嫌（26歲）及2女4男共犯，救出被軟禁的1女4男，現場查扣多筆網路銀行交易明細、帳簿、身分證、現金26萬元及毒品安非他命等證物，一併帶回偵辦。警詢後依詐欺、毒品、妨害自由將16人移送法辦。

警方在詐欺集團據點內，逮捕林姓主嫌(圖紅圈)。記者曾伯愷／翻攝
警方在詐欺集團據點內，逮捕林姓主嫌(圖紅圈)。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方破獲詐欺集團，於據點內查扣相關證物。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方破獲詐欺集團，於據點內查扣相關證物。記者曾伯愷／翻攝
警在銀行外面，逮捕車手頭(圖淺色衣服)。記者曾伯愷／翻攝
警在銀行外面，逮捕車手頭(圖淺色衣服)。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕劉姓車手。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕劉姓車手。記者曾伯愷／翻攝
警方直搗詐欺集團據點，逮捕共犯及被軟禁民眾共11人。記者曾伯愷／翻攝
警方直搗詐欺集團據點，逮捕共犯及被軟禁民眾共11人。記者曾伯愷／翻攝
警方在銀行外面，逮捕另4名詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
警方在銀行外面，逮捕另4名詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝

詐欺 淡水

延伸閱讀

台南役男找人代驗有愛滋病判免役 但遭列管追蹤而露餡

新北6旬婦接獲假檢警來電 「見面不到30秒」被騙走27萬

台南警查訪 男客冒汗慌「只有0.3」養生館春色瞬露餡

詐團舉購買紀錄騙扣款 婦太緊張3度匯款失敗反保血汗錢

相關新聞

勝麗併同欣電驚爆內線 富鑫創投董座送北檢妻20萬交保

國巨旗下子公司勝麗國際併購同欣電驚爆內線交易。富鑫創投董事長邱羅火，被控在重訊發布後的禁止交易期前後，陸續買進勝麗股票，...

補教名師劉毅挨告！女特助抓員工貪汙打官司討60萬獎金

英語補教名師劉毅（本名劉曉山）被李姓女特別助理指控未依約給付查緝補習班貪汙員工應有的獎金，提告求償60萬元，台北地方法院...

前高公局南分局長賴榮俊收賄起訴 彰化地院裁定60萬交保

彰檢查出，前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌向營造業者黃閎睿收賄，金額高達723萬元；檢方今天起訴賴榮俊與黃閎睿，移審彰化地院...

國巨旗下同欣電併購爆內線交易 邱羅火套利90萬、陳泰銘也遭約談

國巨旗下勝麗國際與同欣電子併購案驚傳內線交易，創投界的名人、富鑫創投董事長邱羅火，身兼勝麗「薪資報酬委員會」委員，涉於...

男性被「打壓」? 台大性平委員爭議中的「男性委屈」

台灣大學將於5月6日舉行「十合一」選舉，選出包括學生會、學生代表大會以及性別平等委員會等各類學生代表，然而在選舉公報公開發布後，多位性別平等委員會候選人所提出之政見卻在網路上引起爭議。

高公局南區養護工程前分局長涉貪 法官今裁定60萬交保

曾獲模範公務員的高速公路局南區養護工程分局前分局長賴榮俊，涉嫌為營造廠商護航長達9年，黃姓投標廠商藉此組成圍陪標集團，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。