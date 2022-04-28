駕車違規被警查到毒品 女駕駛求情「我壓力很大」

高雄市陳姓女子日前晚上駕車行經鳳山區中崙路時，因違規跨越雙黃線，巡邏警網撞見攔查，發現陳女手提包內有一小包毒品及吸食器，陳女頻向警方求情，指最近壓力大，只好藉由吸毒紓壓，警方訊後依違反毒品危害條例罪嫌送辦。

鳳山警分局新甲派出警員黃冠中、邱筠婷26日晚上10時許，巡邏行經鳳山區中崙路時，見陳姓女子（41歲）駕駛自小客車違規跨越雙黃線迴轉，警方立即趨前攔查。

警方盤查：「包包給我看一下」，陳女一開始故作鎮定指「包裡面沒有違禁品」，警方追問下，陳女自知無法暪過警方，只好主動交付一小包重約0.51公克的安非他命及毒品吸食器等物，並開始拜託警方，「拜託啦，我最近真的壓力很大」。