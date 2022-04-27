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通緝犯衝撞警逃逸 警開6槍追緝到案
嘉義市警局第二分局巡邏員警今天上午發現疑似陳姓通緝犯車輛上前查緝，嫌犯見狀開車逃逸，警方開槍攔阻未果尾隨追緝並聯絡線上警網，嫌犯又衝撞迎面而來的警用機車再加速逃離，甩不掉警方追緝只好棄車躲進一處工地，仍被警方逮獲歸案並在其車內查獲4把刀械。驚險追緝期間警方共開6槍、1部警用機車毀損、3員警受輕傷、陳嫌未受傷。全案依毒品通緝、妨害公務、毀損案移送偵辦。
警方表示，二分局興安派出所日前接獲報案，溪興街有住戶大門遭不明人士毀損，警方調閱監視器後從車籍資料發現，涉案人是去年9月間因毒品案遭嘉義地檢署通緝中的陳姓嫌犯，警員牢記車號並佈線查緝。
今天上午警員林俊廷、陳祈安執行巡邏勤務，在興安街南興宫附近發現嫌犯轎車，警員已知悉對方可能是通緝犯，盤查時小心謹慎，並隨時準備因應突發狀況，嫌犯看見員警靠近即衝撞逃離現場，員警立即對空鳴1槍，嫌犯無視警示，仍朝員警衝撞，員警再朝車輪開2槍制止，嫌犯加速逃逸，林、陳2員隨後追捕並通報線上警網，同所警員胡晉嘉立即加入警網。
嫌犯車輛高速行經吳鳳南路與親水路口，胡員機車上前圍捕，嫌犯車輛迎頭將警用機車撞開，胡員適時閃避只受輕傷，嫌犯繼續朝湖子內重劃區逃竄，在進入興美一路與順興三街口警方包抄嫌犯車輛，嫌犯再衝撞員警，林員再朝車輛開3槍，但又被嫌犯逃脫，警再持續追捕，擺脫不了警網追緝，嫌犯只好在環湖一路與環湖二路口棄車遁逃，警網陸續趕到現場，在附近地毯式搜索，於一處工地二樓將龜縮在牆角的陳嫌逮捕歸案。隨後也在陳嫌的車內起出4把刀械。
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