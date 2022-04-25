立委涉貪案 北院裁定陳超明不用到派出所報到
台北地院審理立委涉貪案，預計7月6日宣判。涉案的國民黨立委陳超明原本遭法官裁定交保、限制出境、每週二到轄區派出所報到。北院裁定，解除陳超明到派出所報到的處分。
台北地方法院審理立委涉貪案，民國109年12月間裁定陳超明新台幣500萬元交保，限制出境、出海、住居，於每週二晚間10時前至苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所報到。
陳超明日前向北院提出聲請，指此案審判程序已完成，他均按時出庭，日後並無影響審判程序進行的可能，具保並限制住居、限制出境、出海的處分，已足以確保他無逃亡之虞，且現正值立法院會期中，他每天均正常往返立法院及住所，並非難知其行跡，希望免除定期報到處分。
北院審理後，認為此案已言詞辯論終結，後續已無應行的審理程序；再衡酌陳超明歷次庭期均遵期出庭，除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3級警戒期間暫免報到外，均遵期至派出所報到等因素，裁定免除陳超明應定期向派出所報到處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言