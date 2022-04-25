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立委涉貪案 北院裁定陳超明不用到派出所報到

中央社 / 台北25日電

台北地院審理立委涉貪案，預計7月6日宣判。涉案的國民黨立委陳超明原本遭法官裁定交保、限制出境、每週二到轄區派出所報到。北院裁定，解除陳超明到派出所報到的處分。

台北地方法院審理立委涉貪案，民國109年12月間裁定陳超明新台幣500萬元交保，限制出境、出海、住居，於每週二晚間10時前至苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所報到。

陳超明日前向北院提出聲請，指此案審判程序已完成，他均按時出庭，日後並無影響審判程序進行的可能，具保並限制住居、限制出境、出海的處分，已足以確保他無逃亡之虞，且現正值立法院會期中，他每天均正常往返立法院及住所，並非難知其行跡，希望免除定期報到處分。

北院審理後，認為此案已言詞辯論終結，後續已無應行的審理程序；再衡酌陳超明歷次庭期均遵期出庭，除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3級警戒期間暫免報到外，均遵期至派出所報到等因素，裁定免除陳超明應定期向派出所報到處分。

陳超明 立法院

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