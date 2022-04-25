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造假小黃卡放蝦皮兜售 板橋男涉偽造文書3萬元交保

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

28歲鄭男透過蝦皮平台，以1張500元的價格販售「已蓋滿3劑疫苗接種紀錄，且姓名、身分證皆空白」的小黃卡，刑事局與新北市警方接獲檢舉追查，昨天晚間逮捕鄭男，今天移送新北地檢署複訊，檢方訊後認為鄭男涉犯偽造文書罪，諭知3萬元交保。

疫情延燒，部分特定場所規定需打滿3劑疫苗，蝦皮購物平台有人開帳號兜售「打滿3劑」的小黃卡，1張500元，標榜是真假難辨的複製品，自行填寫姓名和身分證，可「快速通關」健身房、8大等場所。

由於可能對防疫造成衝擊，消息曝光後，政府高度重視，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，這是違法的，呼籲民眾勿以身試法；副指揮官陳宗彥也說，販售者及使用者可能觸犯偽造文書罪及傳染病防治法。

刑事局和新北市警方接獲檢舉，根據照片上小黃卡所露出的3劑接種紀錄都是新北市板橋區診所等資訊追查，發現鄭男涉嫌重大，昨晚將人帶回，鄭坦承犯行，供稱無業缺錢才想到以電腦剪接製作假的小黃卡販售，並未售出。

鄭男今下午2時許移送新北檢複訊，訊後檢方認為他涉嫌偽造文書罪，諭知3萬元交保。

鄭男製作姓名、身分證字號等空白的疫苗接種證明小黃卡，放到網路上兜售，檢方認為他涉犯偽造文書罪，諭知3萬元交保。記者柯毓庭／翻攝
鄭男製作姓名、身分證字號等空白的疫苗接種證明小黃卡，放到網路上兜售，檢方認為他涉犯偽造文書罪，諭知3萬元交保。記者柯毓庭／翻攝

偽造文書 疫情

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