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汐止警防疫辦案不停歇 持票逮竹聯幫幹部 攔詐逾2000萬

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止警方和刑事局合作掃黑，上週持拘票、搜索票逮捕竹聯幫仁堂明仁會闕姓主嫌等6人，查扣百萬現金和武士刀、手指虎等32把刀械。汐止警方說，儘管疫情持續延燒，但仍積極維護轄區治安，除了掃黑，還成功攔詐逾2000萬元，取締改裝機車罰款達30萬元。

汐止警方今天發新聞稿表示，竹聯幫仁堂明仁會闕姓男子，長年混跡在北市松山、北投、汐止等地，常因口角糾紛就撂人鬥毆，是轄區治安人口，本月17日和刑事局合作，鎖定闕男據點後，持票一舉逮捕闕男共6人。

汐止警方說，闕男去年12月，曾因追討20萬元債務，找來5名小弟埋伏在被害人汐止住處，見對方出現就持球棒、武士刀追砍，行徑十分惡劣，鎖定該暴力集團，逮人後以組織罪嫌送辦。

汐止警方指出，疫情之下警力編排難免受到影響，但今年迄今已逮捕134名通緝犯、破獲92起毒品案，此外，協助攔詐金額高達2000萬，取締改裝機車罰款累計達30萬元，將持續守護轄內治安，請民眾安心。

新北市汐止警方日前和刑事局聯手破獲竹聯幫仁堂明仁會闕姓主嫌等6人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止警方日前和刑事局聯手破獲竹聯幫仁堂明仁會闕姓主嫌等6人。記者翁至成／翻攝
汐止警方查扣百萬現金和武士刀、手指虎等32把刀械。記者翁至成／翻攝
汐止警方查扣百萬現金和武士刀、手指虎等32把刀械。記者翁至成／翻攝

汐止 疫情

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