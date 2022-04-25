汐止警防疫辦案不停歇 持票逮竹聯幫幹部 攔詐逾2000萬
新北市汐止警方和刑事局合作掃黑，上週持拘票、搜索票逮捕竹聯幫仁堂明仁會闕姓主嫌等6人，查扣百萬現金和武士刀、手指虎等32把刀械。汐止警方說，儘管疫情持續延燒，但仍積極維護轄區治安，除了掃黑，還成功攔詐逾2000萬元，取締改裝機車罰款達30萬元。
汐止警方今天發新聞稿表示，竹聯幫仁堂明仁會闕姓男子，長年混跡在北市松山、北投、汐止等地，常因口角糾紛就撂人鬥毆，是轄區治安人口，本月17日和刑事局合作，鎖定闕男據點後，持票一舉逮捕闕男共6人。
汐止警方說，闕男去年12月，曾因追討20萬元債務，找來5名小弟埋伏在被害人汐止住處，見對方出現就持球棒、武士刀追砍，行徑十分惡劣，鎖定該暴力集團，逮人後以組織罪嫌送辦。
汐止警方指出，疫情之下警力編排難免受到影響，但今年迄今已逮捕134名通緝犯、破獲92起毒品案，此外，協助攔詐金額高達2000萬，取締改裝機車罰款累計達30萬元，將持續守護轄內治安，請民眾安心。
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