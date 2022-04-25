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妙齡女Tinder交友軟體遇騙徒 見面還得交保證金警急阻
Netflix紀錄片「Tinder大騙徒」揭露歹徒利用愛情行詐，引發討論，台中市警方前晚巡邏時遇到類似案例，發現林姓女子在銀行提款機前轉帳，顯得手足無措，關心才知，林女在Tinder軟體結識男網友，網友佯稱，需交保證金才能見面，警方聽到即提醒，此為典型愛情詐騙，林女才打消匯款念頭。
台中市第六警分局何安所巡佐林俊毅、警員劉益志，23日在文心路3段合作金庫銀行守望時，見看到林姓女子（22歲）手持電話操作著銀行ATM，神情非常焦慮及慌張，上前關懷。
林女告知，不久前交友軟體Tinder上認識1名男性網友，兩人交談甚歡，相約吃飯，想實際感受相處是否合適，但在赴約當日，男方竟突然表示，需繳交保證金才願意見面，她相信網友，才到銀行ATM欲匯款時，不過因操作問題，尚未匯款成功，就遇到警方。
第六警分局呼籲民眾，網路交友要謹慎小心，詐騙者善以「放長線釣大魚」方式，先假意交往並甜言蜜語博取信任，再謊稱要寄送高價禮物需補繳手續費或工作遇到困難需金錢周轉等理由，要求被害人匯款救急，其實都是詐騙話術，民眾若遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語沖昏了頭，以免傷財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線及110報案專線查證。
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