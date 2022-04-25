妙齡女Tinder交友軟體遇騙徒 見面還得交保證金警急阻

Netflix紀錄片「Tinder大騙徒」揭露歹徒利用愛情行詐，引發討論，台中市警方前晚巡邏時遇到類似案例，發現林姓女子在銀行提款機前轉帳，顯得手足無措，關心才知，林女在Tinder軟體結識男網友，網友佯稱，需交保證金才能見面，警方聽到即提醒，此為典型愛情詐騙，林女才打消匯款念頭。

台中市第六警分局何安所巡佐林俊毅、警員劉益志，23日在文心路3段合作金庫銀行守望時，見看到林姓女子（22歲）手持電話操作著銀行ATM，神情非常焦慮及慌張，上前關懷。

林女告知，不久前交友軟體Tinder上認識1名男性網友，兩人交談甚歡，相約吃飯，想實際感受相處是否合適，但在赴約當日，男方竟突然表示，需繳交保證金才願意見面，她相信網友，才到銀行ATM欲匯款時，不過因操作問題，尚未匯款成功，就遇到警方。