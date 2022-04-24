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影／板橋男稱「有創意」賣小黃卡 警搜索時傻了

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市鄭姓男子因為無業又缺錢，動起歪腦筋，運用電腦P圖方式，偽造「已蓋滿3劑疫苗接種紀錄，且姓名、身分證皆空白的小黃卡」，意圖網拍牟利。新北市刑大今天晚上持搜索票至他板橋住處逮人，他稱「這很有創意啊！」，警詢後被依偽造文書、詐騙等罪嫌送辦。

警方調查，鄭男（27歲）無業，沒有犯罪前科，疑因沒錢又在家無事，「突發奇想」用自己的小黃卡以電腦剪貼等方式，製作出「沒有姓名卻打滿三劑」的小黃卡。

昨天晚上有民眾在網路論壇截圖爆料，稱蝦皮拍賣有「偽造的小黃卡」，新北市刑大今天早上獲悉，立刻通報刑事局，並要刑大科偵隊火速追查是否不法。

新北市警方下午得知犯嫌身分，鎖定該蝦皮賣家帳號本人鄭姓男子，今天晚上8點，持新北地檢署核發的搜索票，至他住處搜索。

警方原本怕鄭男家裡囤積大量「偽造小黃卡」，沒想到結果出乎意料，來回搜查沒有找到相關實體證物，經瀏覽他電腦有變造等電子紀錄，才知他用電腦剪接方式，「電子化」偽造，遂查扣他電腦與手機等事證，並帶他回新北市刑大偵辦。警方清查他拍賣紀錄，並未有成交。

據悉，鄭男警詢時態度一般，警問「為什麼要偽造小黃卡？」，他回「你不覺得很有創意嗎？」。另外，他疑似才「剛起步」，警方並未在家中查扣紙張等可疑證物。

除了小黃卡，警方問鄭男「健保卡COVID-19疫苗空白貼紙」怎麼來的，他回說「是網路上蒐圖下載的」，警方仍持續釐清他說詞真偽。

新北市刑大科偵隊今天晚上持搜索票至鄭姓犯嫌家住處搜索，並帶他回刑大偵辦。記者翁至成／翻攝
新北市刑大科偵隊今天晚上持搜索票至鄭姓犯嫌家住處搜索，並帶他回刑大偵辦。記者翁至成／翻攝
警方清查他電腦蝦皮紀錄，發現並未有成交紀錄。記者翁至成／翻攝
警方清查他電腦蝦皮紀錄，發現並未有成交紀錄。記者翁至成／翻攝
新北市刑大科偵隊，今天晚上持搜索票至鄭姓犯嫌家住處搜索，並帶他回刑大偵辦。記者翁至成／翻攝
新北市刑大科偵隊，今天晚上持搜索票至鄭姓犯嫌家住處搜索，並帶他回刑大偵辦。記者翁至成／翻攝

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