聽新聞
test
0:00 / 0:00
網拍偽造小黃卡 內政部：刑事局已偵辦
近日有網友在網路賣場販售打滿3劑疫苗的小黃卡以及健保卡上的疫苗接種貼紙，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今指出，刑事局第一時間已進行追查，目前已掌握特定人士，將通知犯嫌到案說明，並將持續蒐尋國內各大拍賣平台及社群，如有發現立即進行調查。
陳宗彥表示，使用或販售偽變造施打疫苗證明，可能涉及偽造文書等刑事犯罪，呼籲民眾儘快完整接種疫苗，切勿以身試法。
陳宗彥指出，部分場所規範須打滿3劑疫苗始得進入，主要是為避免自身防護力不足的民眾出入高風險場所，以避免染疫或散布疫情。有關販售偽造的「打3劑小黃卡」，販售者及使用者均有觸犯刑法偽造文書罪及傳染病防治法的嫌疑。目前案件已交由刑事局偵九大隊偵處中。
陳宗彥也提醒民眾，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。詳情請至衛生福利部疾病管制署官網查詢( http://at.cdc.tw/Q7S2Vt )。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言