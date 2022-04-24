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網拍偽造小黃卡 內政部：刑事局已偵辦

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

近日有網友在網路賣場販售打滿3劑疫苗的小黃卡以及健保卡上的疫苗接種貼紙，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今指出，刑事局第一時間已進行追查，目前已掌握特定人士，將通知犯嫌到案說明，並將持續蒐尋國內各大拍賣平台及社群，如有發現立即進行調查。

陳宗彥表示，使用或販售偽變造施打疫苗證明，可能涉及偽造文書等刑事犯罪，呼籲民眾儘快完整接種疫苗，切勿以身試法。

陳宗彥指出，部分場所規範須打滿3劑疫苗始得進入，主要是為避免自身防護力不足的民眾出入高風險場所，以避免染疫或散布疫情。有關販售偽造的「打3劑小黃卡」，販售者及使用者均有觸犯刑法偽造文書罪及傳染病防治法的嫌疑。目前案件已交由刑事局偵九大隊偵處中。

陳宗彥也提醒民眾，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。詳情請至衛生福利部疾病管制署官網查詢( http://at.cdc.tw/Q7S2Vt )。

有賣家在蝦皮購物平台上，販賣姓名、身分證均空白，卻已蓋滿3劑疫苗接種紀錄卡。圖／取自蝦皮購物
有賣家在蝦皮購物平台上，販賣姓名、身分證均空白，卻已蓋滿3劑疫苗接種紀錄卡。圖／取自蝦皮購物

疫苗 陳宗彥 疫情

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