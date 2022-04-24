聽新聞
test
0:00 / 0:00
釣魚簡訊新手法「您帳戶將中止」 騙人盜轉虛擬貨幣
手機釣魚簡訊氾濫，歹徒廣發簡訊以假網頁誘使民眾填寫個資後盜刷信用卡、電信小額付費或盜轉網路銀行；最近出現新手法，騙被害人輸入虛擬通貨交易所資料後盜轉虛擬貨幣，警方今年受理2件、財損8萬元，不排除有交易所客戶資料外洩。
台中市從事服務業35歲伍姓女子，本月收到簡訊「您所在地區帳戶將在近期中止」，點擊簡訊中網路連結，跳出虛擬通貨交易所「幣安」網頁，她不知是假造的釣魚網頁，輸入帳號及密碼。
歹徒取得她的帳號、密碼登入幣安官方網站，用她帳戶內泰達幣、幣安幣購買禮物卡，傳送簡訊給她稱「要求解除限制，未操作將導致資金遺失」，誘使她在釣魚網頁填驗證碼，完成購買。她收到幣安公司簡訊通知禮物卡轉出，驚覺受騙，損失4萬多元。
165反詐騙專線統計，今年1至3月未受理利用虛擬通貨交易所的釣魚簡訊案，4月接連受理2件。因多數民眾未使用虛擬通貨交易所，刑事局不排除有交易所資料外洩，提醒民眾收到這類簡訊不要點擊連結，可比對連結是否為官方網址或向交易所客服查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言