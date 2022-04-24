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釣魚簡訊新手法「您帳戶將中止」 騙人盜轉虛擬貨幣

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

手機釣魚簡訊氾濫，歹徒廣發簡訊以假網頁誘使民眾填寫個資後盜刷信用卡、電信小額付費或盜轉網路銀行；最近出現新手法，騙被害人輸入虛擬通貨交易所資料後盜轉虛擬貨幣，警方今年受理2件、財損8萬元，不排除有交易所客戶資料外洩。

台中市從事服務業35歲伍姓女子，本月收到簡訊「您所在地區帳戶將在近期中止」，點擊簡訊中網路連結，跳出虛擬通貨交易所「幣安」網頁，她不知是假造的釣魚網頁，輸入帳號及密碼。

歹徒取得她的帳號、密碼登入幣安官方網站，用她帳戶內泰達幣、幣安幣購買禮物卡，傳送簡訊給她稱「要求解除限制，未操作將導致資金遺失」，誘使她在釣魚網頁填驗證碼，完成購買。她收到幣安公司簡訊通知禮物卡轉出，驚覺受騙，損失4萬多元。

165反詐騙專線統計，今年1至3月未受理利用虛擬通貨交易所的釣魚簡訊案，4月接連受理2件。因多數民眾未使用虛擬通貨交易所，刑事局不排除有交易所資料外洩，提醒民眾收到這類簡訊不要點擊連結，可比對連結是否為官方網址或向交易所客服查證。

手機釣魚簡訊氾濫，最近出現新手法，騙被害人輸入虛擬通貨交易所資料後盜轉虛擬貨幣。記者李奕昕／翻攝
手機釣魚簡訊氾濫，最近出現新手法，騙被害人輸入虛擬通貨交易所資料後盜轉虛擬貨幣。記者李奕昕／翻攝
手機釣魚簡訊氾濫，最近出現新手法，騙被害人輸入虛擬通貨交易所資料後盜轉虛擬貨幣。記者李奕昕／翻攝
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泰達幣 詐騙 虛擬貨幣

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