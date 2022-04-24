毒蟲約通緝犯入監前開毒趴 南警一網成擒

24歲茅姓和劉姓男子得知25歲徐姓男子因涉案被判徒刑，徐將自行到案服刑，昨天深夜在台南市中西區某汽車旅館涉嫌開毒趴，南警巡邏發現徐駕車進入汽車旅館，進而查出3人在裡面開毒趴，查扣K他命和K盤帶回調查，徐則解送南檢歸案。

台南市警二分局中正派出所員警，昨天深夜11點多執行巡邏勤務中，發現1部號牌熟稔車輛開進中西區育平路某家汽車旅館內，員警再以電腦查證確認為因涉嫌詐欺及毀損等案通緝在逃徐姓男子所有。

員警請求支援，並向旅館人員確認房間門號後於外部埋伏。30分鐘後房間鐵門突然打開，房庫散發出濃厚K味，其中登記開房茅姓男子單獨走出欲至櫃台商借充電器，當場為員警攔下盤檢並即帶同警方進入房間，發現徐姓男子及另一劉姓男子等2人正在房內飲酒唱歌及吸食愷他命K菸，當下全部員警帶回調查。

據了解，徐之前因涉及毀損案及詐欺案，分別由台南地檢署於今年4月及高雄地檢署去年12月發布通緝在逃，員警查緝多時並掌握代步車輛。昨晚開進汽車旅館時剛好為巡邏經過眼尖員警發現。

徐見警方直呼其姓名頓時楞坐現場，桌面散落K他命毒品2包計4.93公克、吸食K盤2個也為員警全數查扣。經調查該2包毒品分別為茅、劉2人持有。

據了解，3人因徐近期將自行前往地檢署報到入監服刑，入監前相約至汽車旅館內開趴吸毒道別，不料甫30分鐘即為員警查獲。