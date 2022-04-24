雄警掃黑主嫌卻躲廁所 女警舉腳踹開門他秒慫

高雄鹽埕警分局七賢路派出所女警吳姿澐不畏黑幫囂張氣焰，日前她支援偵查隊掃蕩黑幫，到台南安平區一家茶行攻堅，見連姓主嫌躲在廁所，高喊「出來」後連踹3下破門，順利逮捕躲在廁所內大號的連嫌，同事大讚吳「氣勢」不輸男警，真的非常勇敢。

長相甜美的吳姿澐從警資歷約5年，目前任職於高雄市警局鹽埕分局七賢路派出所，但因為辦案無所畏懼、工作積極，若偵查隊有支援需求，偶爾會支援刑警緝捕歹徒，分局同事對她強勢、果決的態度印象深刻，過去就因強勢壓制槍砲犯嫌受到分局讚揚，這次高舉左腳踹門攻堅，讓黑幫主嫌乖乖認栽，同仁還打趣說「歹徒真的別惹她」。

警方調查，24歲連姓男子自稱「竹聯幫仁堂弘仁會台南分會」會長，去年底指揮顏姓、尚姓等多名手下，以數萬元不等價碼收購銀行帳戶，收購來的帳戶則提供給詐騙集團使用。

連男等人取得帳戶後，為了避免遭「黑吃黑」，先誘騙提供帳戶者至台南某汽車旅館，等對方到場後再夥同小弟將人拘禁在內，若有人企圖逃離，則被連男等小弟以拳頭、棍棒伺候。有一對夫妻檔出售帳戶，反遭連男等人拘禁在摩鐵長達10天，直到帳戶被列為「警示」，因無利用價值，才能獲釋。

鹽埕警分局獲報後組成專案，展開密集跟監、埋伏蒐證，日前見時機成熟，持搜索票及拘票，會同台南市警局保大特勤警力，兵分多路執行搜索，在連男等人聚集的茶行內逮到數人。

當時警方壓制屋內小弟後，吳姿澐發現廁所有人，隨即在門外喝斥「出來！」不等對方應答就高舉左腳狂踹，廁所門擋不住吳的攻勢，被踹3下後整個門就被撞開，逮到躲在廁所內「大號」的連姓主嫌，眼見進門的是女警，還被對方氣勢震攝，只能乖乖配合警方偵辦。

警方在連男據點查扣電腦、新興毒品一粒眠589顆、K它命（3.11克）、手機、折疊刀、棍（球）棒、信號彈、鐵鎚、聲光手榴彈、武士刀、手指虎、點鈔機及現金8萬餘元等物。警方清查，目前遭連男等人拘禁的被害人至少5人以上，收購的帳務誘騙約57名被害人匯出款項，進出金額共計8900萬餘元。