分手討貓咪大亂鬥、拱北殿聚眾噴大量血跡 3人起訴

趙姓男子和梁姓女子分手後，用交還寵物貓咪為由，去年8月29日凌晨3時許，涉嫌糾眾至新北汐止區賞楓景點拱北殿，涉嫌對空鳴槍，再和丁男持刀械砍傷梁女朋友賴男等4人，現場留下大量血跡。士林地檢署偵結，依照妨害秩序罪嫌起訴趙等3人。

梁女在案發前一天和趙男發生爭執，趙男聯繫賴男相約在拱北殿交還梁女的寵物貓咪，她當天沒有到現場，直到接到電話才知道出事了。

起訴指出，趙男涉嫌為首謀，號召丁男、吳男，還有其他共犯，眾人開車或搭車，共計7車抵達拱北殿，趙涉嫌對空鳴槍恐嚇，還拿槍枝追趕賴男，導致賴等7人心生畏懼，隨後，趙男、丁男涉嫌持刀械，加上其他共犯持刀械或球棍等，攻擊、刺砍賴男等7人，並砸壞3輛車的擋風玻璃等，吳男則涉嫌在場助勢。

警方獲報到場，李男受傷倒坐在地，頭、手、背部多處撕裂傷遭砍，現場留下大量血跡，還才留彈頭、球棒、刀套，被攻擊的一方7，共計5人送傷，4人送醫急救。

拱北殿外大亂鬥，警方獲報到場，查獲球棒鐵管刀套，還撿到空包彈2顆，並經搜索查獲2人手機、折疊刀、行車記錄器等，並從現場車輛內持貨西瓜刀、球棒等凶器。

趙男坦承，邀請丁、吳，和其他人前往拱北殿，確實持槍對空鳴槍2下，還手持著折疊刀，但是槍枝不知去向、刀子丟棄，未傷害沒毀損物品「沒有要妨害秩序」「我心裡有這個想法但沒有實施過」