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買賣不成男替友人出頭 車開走還強索300萬元

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名自稱是竹聯幫成員的劉姓男子，去年因友人王姓男子想購買二手麥拉倫超跑失利，找上劉男協助，劉率領旗下10多名小弟，除強擄麥拉倫車主毆打外，還搜刮車主身上40萬元現金，另要求對方拿260萬元來「贖車」。北市警方接獲多名被害人報案，成立專案小組展開蒐證，本月14日逮捕劉男等人，依法送辦。

據了解，竹聯幫成員劉男（26歲），平時以討債維生，日前劉的友人王姓男子看到有他人販賣二手麥拉倫超跑，王男認為有利可圖，便向人商討要購買，但沒想到王男買賣還未談成，就想將超跑轉賣，並張貼到網路上，對方不願，王認為被「看不起」，不滿下便找來劉男處理。

劉男率領10餘名小弟一到場，就持槍械、刀械、棍棒、鐵鎚、電集棒等物品，到新北市地區控制被害人行動、毆打，除了洗劫被害人身上40萬元現金外，劉男另將麥拉倫超跑開走，要求對方拿260萬元來贖車。

另外，劉男旗下小弟與他人有債務糾紛，劉以同樣手法設局埋伏、強攔被害人車輛，並毆打被害人強逼還債。

警方蒐證發現多名被害人受害，為遏止劉男氣焰，北市警局刑警大隊、中山分局、新竹市刑大、基隆市刑大及海巡署組成專案小組全力偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮。

經過專案小組長期跟監蒐證，本月14日，幹員見時機成熟，兵分多路下，同步在台北市文山區、新北市新店區、汐止區、三重區等地，執行搜索並拘提劉男及手下洪姓、林姓、邱姓、鄧姓、黃姓、吳姓、溫姓、王姓、沈姓小弟。

現場查扣金剛狼刀2把、西瓜刀1把及犯罪所得購買的BMW轎車2部等相關證物，徹底瓦解犯罪組織。警詢後依妨害自由、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。

台北市警局刑警大隊技正孫福佐表示，為壓制不良幫派氣焰，維護北市治安平穩，市警局針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋從事詐騙及犯罪等不法犯罪集團，警局強力掃蕩，自本月6日到20日，共檢肅涉嫌組織犯罪案11件；其中治平目標11人、共犯73人，查獲槍枝5把、棍棒刀械、各類毒品及行動電話等，另查扣不法利得車2輛。

北市警方逮捕劉男時，現場查獲金剛狼刀等證物。記者邱奕能／翻攝
北市警方逮捕劉男時，現場查獲金剛狼刀等證物。記者邱奕能／翻攝
主嫌劉姓男子。記者邱奕能／翻攝
主嫌劉姓男子。記者邱奕能／翻攝
劉姓男子與旗下小弟。記者邱奕能／翻攝
劉姓男子與旗下小弟。記者邱奕能／翻攝

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