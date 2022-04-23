快訊

桃園+527！鄭文燦示警：和碩龜山廠恐500人確診 停工5天

簡化疫調至前2天、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怎麼又是妳 女毒蟲懶的丟吸食器再栽派出所長之手

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「怎麼又是妳」台南市警二分局南門所所長周有謚昨夜巡邏，在大同路段發現1部轎車緩慢行駛在機慢車停等區很可疑，盤查後發現副駕駛座上顏姓女子急欲藏放手中皮包，一眼認出她是之前查獲毒品嫌犯，發現其皮包內藏放安非他命2小包及6支使用過而未丟棄吸食器，再度將她送辦。

據調查，昨天深夜1時30分，所長帶班巡邏，發現該轎車副駕駛座上的21歲顏女，神情慌張且欲藏匿手中皮包，所長也一眼認出她且直呼其姓名，她頓時有如做壞事時為人發現，與王姓駕駛乖乖下車受檢，並交出皮包內安非他命2包計0.55公克及吸食器。

員警發現，顏女每次施用毒品的吸食器，竟都直接放置皮包內而懶得丟棄，發現其皮包內藏放有6個使用過的吸食器，當場人贓俱獲，同時，她也坦承吸毒。警方認她涉犯毒品危害防制條例，依法送辦。

另同行的王姓駕駛否認吸毒，雖無直接證據證明其違行，警方仍將他帶回作尿液採驗送檢，待檢驗結果再續偵辦，並持續追查顏女的毒品來源。

台南二分局南門所長周有謚昨深夜帶班巡邏，一眼認出顏女且直呼其姓名，她乖乖下車受檢，並在皮包內查獲毒品及吸食器。記者邵心杰／翻攝
台南二分局南門所長周有謚昨深夜帶班巡邏，一眼認出顏女且直呼其姓名，她乖乖下車受檢，並在皮包內查獲毒品及吸食器。記者邵心杰／翻攝
員警發現，顏女每次施用毒品的吸食器，竟都直接放置皮包內而懶得丟棄，發現其皮包內藏放有6個使用過的吸食器，當場人贓俱獲。記者邵心杰／翻攝
員警發現，顏女每次施用毒品的吸食器，竟都直接放置皮包內而懶得丟棄，發現其皮包內藏放有6個使用過的吸食器，當場人贓俱獲。記者邵心杰／翻攝

毒品 吸毒 台南

延伸閱讀

毒品糾紛男遭毒打刀割雙手凌虐 警逮8人主嫌遭羈押

獨／因應年後選舉勤務 新北160校園無毒警力下月歸建

地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案

男住家燒廢紙鄰居認火災報警 意外查獲毒品

相關新聞

影／新北專科生闖進課堂揍人恐嚇老師 流氓學生挨告了

新北市某技術學院專科學生前天因電梯搭載糾紛，追到隔壁班課堂上掀桌打人、嗆老師，過程被錄影上傳網路引發非議。警方昨天已受理...

影／台南警方逮捕7治平集團首腦、32名成員與槍彈送辦

台南市警方今天發佈4月6日到20日連續15天「執行掃黑專案」成果，共到案39人，其中7名治平對象、集團32名成員，查獲具...

女怕家暴求助友人 未料男友打死他

新北一名曹姓男子去年12月14日因感情糾紛跑到女友桃園住處大鬧，被員警帶離後仍心有不甘，翌日凌晨又重返現場，並徒手將女友...

鷹中會長父過世公祭300黑衣人 天道盟主鐵霸到場致意

台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水日前過世，家屬今在台中殯儀館舉辦告別式，因李旻修身兼天道盟鷹中會會長...

空運1噸製毒原料來台 夭壽化工行老闆想牟利判3年

新型毒品「喵喵」因毒性強已釀多起施用致死前例，台中高姓化工行老闆為牟利，竟從大陸空運1000公斤可製成喵喵的第四級毒品先...

怎麼又是妳 女毒蟲懶的丟吸食器再栽派出所長之手

「怎麼又是妳」台南市警二分局南門所所長周有謚昨夜巡邏，在大同路段發現1部轎車緩慢行駛在機慢車停等區很可疑，盤查後發現副駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。