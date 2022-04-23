怎麼又是妳 女毒蟲懶的丟吸食器再栽派出所長之手

「怎麼又是妳」台南市警二分局南門所所長周有謚昨夜巡邏，在大同路段發現1部轎車緩慢行駛在機慢車停等區很可疑，盤查後發現副駕駛座上顏姓女子急欲藏放手中皮包，一眼認出她是之前查獲毒品嫌犯，發現其皮包內藏放安非他命2小包及6支使用過而未丟棄吸食器，再度將她送辦。

據調查，昨天深夜1時30分，所長帶班巡邏，發現該轎車副駕駛座上的21歲顏女，神情慌張且欲藏匿手中皮包，所長也一眼認出她且直呼其姓名，她頓時有如做壞事時為人發現，與王姓駕駛乖乖下車受檢，並交出皮包內安非他命2包計0.55公克及吸食器。

員警發現，顏女每次施用毒品的吸食器，竟都直接放置皮包內而懶得丟棄，發現其皮包內藏放有6個使用過的吸食器，當場人贓俱獲，同時，她也坦承吸毒。警方認她涉犯毒品危害防制條例，依法送辦。