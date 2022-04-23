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空運1噸製毒原料來台 夭壽化工行老闆想牟利判3年

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

新型毒品「喵喵」因毒性強已釀多起施用致死前例，台中高姓化工行老闆為牟利，竟從大陸空運1000公斤可製成喵喵的第四級毒品先驅原料 「2-碘-甲基苯丙酮」來台，法院考量他坦承依法減刑後依運毒罪判3年，另名黃姓司機喊冤全不知情，院方審理後判他無罪，可上訴。

檢調查，高男（61歲）經營某化工原料公司，他和身分不詳的「許先生」合作由高向大陸賣家聯繫，去年7月22日以公司名義訂購1000公斤，並分裝成40桶空運來台，因調查局中機站、南投警方接獲線報到海關攔截破獲。

檢調人員先假意放行，同月23日高的黃姓員工經指示到桃園華儲公司領取，並一路載往新竹縣湖口鄉準備和高男分裝，結果被埋伏的調查員、警方逮捕送辦，檢方依運毒罪嫌起訴高、黃2人。

審理時，高均坦承不諱，並有檢調人員扣得對話紀錄、相關領貨明細及監視器畫面佐證，法院考量他在偵查、審理均自白，依毒品危害條例第17條予以減刑。

法院審酌，高男為牟利無視禁令以空運走私1000公斤巨量的毒品先驅原料來台，萬一流入市面將嚴重戕害國人健康、滋生其他犯罪，依共同運輸第四級毒品罪判他3年徒刑。

另外，黃男則矢口否認參與運毒，辯稱去年6月才剛受雇於高男，7月23日是因高的指示到華儲提貨，並強調只「自己只是單純的貨車司機」，根本不知道桶子裡面裝的是什麼；高男也證稱，黃只是個送貨、打工的人，沒有和他共謀運毒。

高還說，黃沒有化工背景，只有國中畢業，連英文都看不太懂，事前叫他去領貨前也沒告知裡面是什麼東西；法院並根據調查局、警方搜索扣押筆錄等，都只能證明黃有領貨，但無從認定他是否知悉桶子內是毒品，判處他無罪。

高男從大陸空運1000公斤的第四級毒品先驅原料 「2-碘-甲基苯丙酮」來台。圖／報系資料照
高男從大陸空運1000公斤的第四級毒品先驅原料 「2-碘-甲基苯丙酮」來台。圖／報系資料照

毒品 桃園 監視器

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