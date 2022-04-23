女怕家暴求助友人 未料男友打死他

新北一名曹姓男子去年12月14日因感情糾紛跑到女友桃園住處大鬧，被員警帶離後仍心有不甘，翌日凌晨又重返現場，並徒手將女友的楊姓友人打重傷。事後，楊男因腦幹出血嚴重，搶救2日仍宣告死亡；桃園地檢署偵辦此案，訊後依傷害致死、妨害自由和毀損等罪起訴曹男。

檢警調查，曹男在去年12月14日之前就曾因租屋問題與女友口角，當時他動手把女友打到左眼瘀青、後腦腫脹和嘴唇撕裂傷，還把對方手機摔爛，導致2人感情破裂。去年12月14日當天，2人因感情糾紛再發爭執，其女友擔心再遭暴力，於是找來楊姓、薛姓2名男性友人陪伴，未料衝突越演越烈。

曹男見女友避不見面，去年12月15日凌晨1時先持刀跑到女友住處談判並作勢攻擊，雖然後來被警方帶離，但他心有不甘，凌晨5時又重返現場，見楊男來開門，就是一陣暴打，導致對方腦硬膜下出血，最後因腦損傷及腦幹出血死亡。

偵訊時，曹男坦承動手，但說法避重就輕，辯稱自己只是想教訓對方，沒有想致人於死的意思。

檢方認為，曹男雖然意在傷害人，但客觀上應知人體頭部收到攻擊可能導致顱內出血致死情形，其攻擊部位與楊男死亡原因有相當因果關係，因此起訴傷害致死罪。另外，曹男動手打女友、摔壞女友手機和持刀恐嚇女友等行為另設傷害、毀損和妨害自由等罪，也一併起訴。

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