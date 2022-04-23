快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女怕家暴求助友人 未料男友打死他

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

新北一名曹姓男子去年12月14日因感情糾紛跑到女友桃園住處大鬧，被員警帶離後仍心有不甘，翌日凌晨又重返現場，並徒手將女友的楊姓友人打重傷。事後，楊男因腦幹出血嚴重，搶救2日仍宣告死亡；桃園地檢署偵辦此案，訊後依傷害致死、妨害自由和毀損等罪起訴曹男。

檢警調查，曹男在去年12月14日之前就曾因租屋問題與女友口角，當時他動手把女友打到左眼瘀青、後腦腫脹和嘴唇撕裂傷，還把對方手機摔爛，導致2人感情破裂。去年12月14日當天，2人因感情糾紛再發爭執，其女友擔心再遭暴力，於是找來楊姓、薛姓2名男性友人陪伴，未料衝突越演越烈。

曹男見女友避不見面，去年12月15日凌晨1時先持刀跑到女友住處談判並作勢攻擊，雖然後來被警方帶離，但他心有不甘，凌晨5時又重返現場，見楊男來開門，就是一陣暴打，導致對方腦硬膜下出血，最後因腦損傷及腦幹出血死亡。

偵訊時，曹男坦承動手，但說法避重就輕，辯稱自己只是想教訓對方，沒有想致人於死的意思。

檢方認為，曹男雖然意在傷害人，但客觀上應知人體頭部收到攻擊可能導致顱內出血致死情形，其攻擊部位與楊男死亡原因有相當因果關係，因此起訴傷害致死罪。另外，曹男動手打女友、摔壞女友手機和持刀恐嚇女友等行為另設傷害、毀損和妨害自由等罪，也一併起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北一名曹姓男子因感情糾紛打死女友的楊姓友人，經桃園地檢署調查，最後被依傷害致死等罪起訴。記者陳俊智／攝影
新北一名曹姓男子因感情糾紛打死女友的楊姓友人，經桃園地檢署調查，最後被依傷害致死等罪起訴。記者陳俊智／攝影

桃園 新北 恐嚇

延伸閱讀

逛LV家具家飾藝術展！陳庭妮想買吊床、薛仕凌意外變「花」癡 麟洋配有默契齊向女友喊話「想結婚！」

與女友蕾哈娜度假返國 美饒舌歌手因涉槍案被捕

龍鳳胎兒子夭折 C羅與女友喬治娜共同發聲：為人父母最大悲痛

女友關曉彤連年零點慶生　鹿晗「咔咔滴」不忘初心

相關新聞

影／新北專科生闖進課堂揍人恐嚇老師 流氓學生挨告了

新北市某技術學院專科學生前天因電梯搭載糾紛，追到隔壁班課堂上掀桌打人、嗆老師，過程被錄影上傳網路引發非議。警方昨天已受理...

影／台南警方逮捕7治平集團首腦、32名成員與槍彈送辦

台南市警方今天發佈4月6日到20日連續15天「執行掃黑專案」成果，共到案39人，其中7名治平對象、集團32名成員，查獲具...

女怕家暴求助友人 未料男友打死他

新北一名曹姓男子去年12月14日因感情糾紛跑到女友桃園住處大鬧，被員警帶離後仍心有不甘，翌日凌晨又重返現場，並徒手將女友...

鷹中會長父過世公祭300黑衣人 天道盟主鐵霸到場致意

台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水日前過世，家屬今在台中殯儀館舉辦告別式，因李旻修身兼天道盟鷹中會會長...

空運1噸製毒原料來台 夭壽化工行老闆想牟利判3年

新型毒品「喵喵」因毒性強已釀多起施用致死前例，台中高姓化工行老闆為牟利，竟從大陸空運1000公斤可製成喵喵的第四級毒品先...

斗六昨槍案1中彈送醫 疑混凝土廠兩司機衝突

雲林縣斗六市石榴一家班混凝土廠昨天下午傳出槍擊，斗六分局獲報出動快打警力趕到現場，當場逮捕開槍的吳姓犯嫌，並前往附近產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。