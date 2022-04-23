鷹中會長父過世公祭300黑衣人 天道盟主鐵霸到場致意

台中市體育總會龍獅運動委員會主任委員李旻修父親李金水日前過世，家屬今在台中殯儀館舉辦告別式，因李旻修身兼天道盟鷹中會會長，近年以推廣龍獅運動為主，天道盟盟主曾盈富（鐵霸）今也親自到場並擔任治喪主委，現場約300多名黑衣人到場致意，台中警方動員近百警力維持秩序。

李旻修綽號平頭修，早年因前立委羅福助在台中通豪飯店以鷹中會舉行餐會，藉此成立鷹中會，李旻修目前擔任天道盟天道機構鷹中企業集團董事長，相關企業以八大行業保全，同時以廟會舞龍舞獅運動推廣為主。

今天告別式上午9點半起在台中殯儀館景福廳陸續舉行家祭、公祭，場面隆重盛大；因曾盈富去年10月在板橋殯儀館時，曾帶一幫小弟要直闖公祭會場，一度發生肢體推擠衝突，經現場強勢警力依規定要求排隊盤查受檢才落幕。

上午9點起中殯就陸續湧入近300名黑衣人，景福廳場面隆重盛大，台中警方也不敢大意，出動包括保安大隊特勤人員在場維安，刑警大隊也在各處負責蒐證。

鐵霸曾盈富約在10點多親自抵達現場，由一旁隨從人員接待進入景福廳。台中第二分局表示，今上午針對到場黑衣人，均要求排隊一一接受身分查驗，確認無慮後才放行入內，同時也在殯儀館周圍交管維持交通順暢。