斗六昨槍案1中彈送醫 疑混凝土廠兩司機衝突

雲林縣斗六市石榴一家班混凝土廠昨天下午傳出槍擊，斗六分局獲報出動快打警力趕到現場，當場逮捕開槍的吳姓犯嫌，並前往附近產業道路旁水溝涵洞，取出丟棄作案用改造手槍1枝、彈匣1個，同時也在吳的混凝車上的一只皮包內起出子彈7顆，賴姓被害人腹部中彈，送醫急救，開刀取出彈頭，無生命危險。

警方初步調查，吳姓犯嫌(57歲)與賴姓被害人（25歲）同為混凝土廠的司機，因平日排班曾多次發生口角，昨天吳男又因排班問題，遭賴男持鐵棍毆打，憤而持槍朝對方開1槍，賴腹部中彈受傷倒地，公司的人發現趕緊將他送醫，經開刀取出彈頭後已無生命危險，目前仍在療治中。