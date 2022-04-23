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斗六昨槍案1中彈送醫 疑混凝土廠兩司機衝突

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林斗六市石榴一家班混凝土廠昨天下午傳出槍擊，斗六分局獲報出動快打警力趕到現場，當場逮捕開槍的吳姓犯嫌，並前往附近產業道路旁水溝涵洞，取出丟棄作案用改造手槍1枝、彈匣1個，同時也在吳的混凝車上的一只皮包內起出子彈7顆，賴姓被害人腹部中彈，送醫急救，開刀取出彈頭，無生命危險。

警方初步調查，吳姓犯嫌(57歲)與賴姓被害人（25歲）同為混凝土廠的司機，因平日排班曾多次發生口角，昨天吳男又因排班問題，遭賴男持鐵棍毆打，憤而持槍朝對方開1槍，賴腹部中彈受傷倒地，公司的人發現趕緊將他送醫，經開刀取出彈頭後已無生命危險，目前仍在療治中。

吳嫌開槍後，即逃往附近產業道路旁水溝涵洞丟棄作案槍枝，再返回公司，當時警方快打部隊已到場，立即將他逮捕，繼而取出作案槍枝，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並持續擴大追查槍枝來源。

斗六分局帶吳嫌到藏槍處起出開槍傷人的改造手槍和子彈。記者蔡維斌／翻攝
斗六分局帶吳嫌到藏槍處起出開槍傷人的改造手槍和子彈。記者蔡維斌／翻攝
斗六發生槍擊案，警方在最快時間逮人並起出槍彈。記者蔡維斌／翻攝
斗六發生槍擊案，警方在最快時間逮人並起出槍彈。記者蔡維斌／翻攝
常因排排與同事發生口角的吳姓司機，昨天開槍打傷同事。記者蔡維斌／翻攝
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槍枝 斗六 雲林

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