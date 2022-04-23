毒品糾紛男遭毒打刀割雙手凌虐 警逮8人主嫌遭羈押

高雄市鳳山警分局警方執行全國掃黑行動，破獲2起暴力犯罪集團，逮14嫌；其中一起毒品糾紛案，主嫌蘇男為追討宋姓男子積欠他人5萬元債務，將宋男強押至民宅，雙手銬在掛衣架，以球棒毒打、刀子割手腕凌虐，被害人趁蘇男等人外出時，趁機報警，警方循線逮捕涉案嫌犯，主嫌蘇男被提報治平對象，訊後遭法院羈押。

鳳山警分局警方執行全國掃黑專案行動，警方指出，4月3日接獲一名宋姓男子（32歲）的報案電話，宋男以虛弱的聲音向警方求救，指自己遭人強押在中山東路一處民宅內，被打得遍體麟傷，警方獲報，緊急派人前往現場救人。

警方趕抵現場，發現宋男雙手被銬在掛衣架上，頭破血流，雙手腕有多處被刀子割傷的凌虐痕跡，所幸宋男傷勢不嚴重，意識清醒，送醫治療後無性命危險。

警方事後調查，宋男和蘇姓男子（42歲）有毒品糾紛，宋男積欠他人5萬元債務，蘇男要求宋男吐錢，宋男因交不出錢，被蘇男及其手下強押至民宅控制行動毆打，警方循線逮捕蘇男等8嫌，並將主嫌蘇男提報為治平對象，法院訊後裁定羈押。

另從事暴力討債的王姓男子（33歲）及其手下，在網路散布「小額借貸」訊息，吸引需錢甚急的被害人借錢，再收取高額利息，3男1女的被害人借了1到8萬不等的金額，但王男等人卻要求每天需還利息，被害人付不出款項，男的被毆打，女的則被恐嚇要求陪睡。