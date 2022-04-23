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影／台南警方逮捕7治平集團首腦、32名成員與槍彈送辦
台南市警方今天發佈4月6日到20日連續15天「執行掃黑專案」成果，共到案39人，其中7名治平對象、集團32名成員，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆。
台南警方動員新營、白河、麻豆、學甲、歸仁、玉井、第一、第四、第六分局及刑大警力鎖定暴力犯罪集團及非法槍械。
警方查獲的7個犯罪集團有「暴力討債集團5個及聚眾鬥毆犯罪集團、暴力犯罪集團」；其中林姓主嫌為首暴力集團，涉嫌藉高利貸放等重利，被害人無力償還債務時以傷害、恐嚇等暴力催討債務。
永康分局成立專案小組長期監控，見時機成熟緝獲林姓主嫌及2名共犯並起獲甲基卡西酮2盒及毒咖啡331包共計1952.7公克、3大包不明粉末重4,440公克、攪拌棒2支、電子磅秤3台、離子夾加熱棒3支、借據、本票等證物，以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪移送偵辦。
另刑大偵六隊接獲被害人舉報，發現吳姓男子涉嫌藉高利貸放，誘使需錢孔急被害人上鉤，等到無力償還暴增欠款，即恐嚇脅迫暴力討債，經鎖定吳姓主嫌8個月，刑大聯合學甲分局緝獲吳姓主嫌及其集團成員7人到案，起獲棍棒、儲金簿、金融卡、智慧型手機、筆記型電腦等證物。
市警局長方仰寧表示，疫情漸趨嚴峻，不容幫派、暴力犯罪分子趁疫作亂，發現不法將立即偵辦。呼籲民眾發現任何可疑或違法立即檢舉，警民聯手共同打擊犯罪、維護治安。
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