蘆洲男被仇家追砍衝撞 渾身傷送醫不治 逞凶男遭判12年

新北市男子林軒宇去年9月在蘆洲區疑參與談判，與對方起衝突發生械鬥，遭對方林姓男子持指虎刀朝胸部、腹部及手臂等處猛刺多下，因傷重送醫不治。新北地院日前依殺人等罪判處林男12年徒刑，可上訴。

判決指出，30歲陳姓男子與在蘆洲區經營汽車美研工坊的簡姓男子有機車租賃糾紛，2021年9月10日凌晨2時許，陳男夥同28歲林男等5人，分乘兩輛賓士車前往汽車美研工坊欲找簡男談判，因見對方人多勢眾，陳男急忙喊卡，撤退時故意衝撞工坊前兩輛汽車才揚長而去。

簡男友人白姓男子見狀，騎機車載林軒宇尾隨追車，在大台北農產集貨場的果菜市場前，攔停陳男所駕銀色賓士車，林軒宇手持球棒下車靠近銀色賓士車右側後座車門，車上林男見狀遂持指虎刀下車，與林軒宇發生搏鬥，混戰中，林軒宇胸部、腹部及手臂遭指虎刀猛刺多刀，當場倒地血流不止，經送醫急救仍宣告不治。林男逞凶後，逃往桃園友人住處躲藏，仍被蘆洲警方持拘票拘提到案。

由於林軒宇遭刺傷倒地後，林男仍未停手，還持續再刺數刀才攜帶凶器逃離現場，並躲在桃園友人住處，不僅手法殘酷，落網後在地檢署偵查庭及法院準備庭，還避重就輕辯稱是正當防衛，無殺人犯意，直到法院開庭審理時才坦承犯行並試圖與死者家屬調解。