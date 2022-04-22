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獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

航特部士官遭錢莊逼債涉殺人未遂 北檢聲押禁見

中央社 / 台北22日電

陸軍航特部吳姓士官疑因向錢莊借錢，不滿遭逼債，雙方相約昨天碰面，隨後開槍擊中鄭姓錢莊負責人頭部2槍，再丟包新北市永和福和橋下。台北地檢署今天訊後將吳男聲押禁見。

檢警調查，吳男與鄭男有約新台幣300萬元金錢糾紛，吳男不滿遭鄭男催討放款利息，雙方昨天約在台北市和平東路3段談判，吳男被逼急，昨天凌晨零時30分許，憤而持預藏改造手槍向鄭男開2槍。

吳男隨後開著鄭男的車子，約在昨天凌晨2時40分許，將鄭男載到福和橋下停車場丟包。同行另有一名吳男的友人邱姓男子。

鄭男被發現時，躺臥在轎車內。警方將他緊急送醫，因鄭男頭部遭槍擊2槍，目前仍在加護病房觀察治療，尚未脫離險境。

檢警查出，吳男將鄭男丟包後，離開福和橋下停車場，隨後再開另一輛車前往新北市新店山區。警方循線前往山區逮捕吳男，並起出丟棄的手槍與子彈。

新北市永和警分局昨天下午將吳男及邱男移送台北地檢署，檢察官複訊後，依殺人未遂等罪將吳男聲押禁見，邱男新台幣5萬元交保。

槍擊 停車場 陸軍

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