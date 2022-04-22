宮廟陣頭當掩護 嘉縣警破暴力討債集團

嘉義縣警察局刑大及轄區警分局等，配合全國檢肅黑道幫派專案，從6日至20日，查緝違反組織犯罪防制條例及暴力犯罪案件3件22人，其中查獲藏身宮廟陣頭團體的暴力犯罪集團，查扣改造槍枝、毒品咖啡包、鋁棒、木棒、尖嘴鉗、本票、債務借據及旗幟、服飾等贓證物。

警方接獲情資，經數月的蒐報，發現暴力犯罪集團主嫌王姓男子，用陣頭團體「嘉義聖○會」名義，吸收成員，透過宮廟活動壯大聲勢、強化組織，指揮麾下成員暴力討債、恐嚇取財，被害人無力償還，施以恐嚇、押人、拘禁、施暴、砸店，逼迫簽立債務借據。

暴力集團為恫嚇被害人，光天化日動員成員砸毀被害人經營店家，危害地方治安，共查緝犯嫌5人到案，查扣犯案工具及集團旗幟、服飾等贓證物。

警方查獲天道盟背景黑道幫派分子，發現主嫌向姓男子經營地下錢莊，豢養小弟成立暴力討債集團，放款收取高額利息，憑空增添債務等手段，強押被害人簽本票，在嘉縣、新北市等地暴力討債，查緝主嫌及成員6人到案。